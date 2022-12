Fino a domenica 4 dicembre in via Pantin, nel tratto davanti a piazza Resistenza, il mercatino “Aspettando il Natale” con prodotti tipici della tradizione natalizia. Al pomeriggio nelle vie del centro animazioni per i più piccoli. Organizzano Città Futura e Confesercenti con il patrocinio del Comune di Scandicci.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio Stampa