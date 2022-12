Biblioteca Empoli, gli eventi di dicembre alla Sezione Ragazzi

Tutto pronto. Si scaldano i motori nella Sezione Ragazzi della biblioteca comunale Renato Fucini di Empoli. Ecco il nuovo cartellone di attività per il mese di dicembre che accompagnerà bambine, bambini, ragazze e ragazzi da 0 a 17 anni di età e adulti.

Entrando nel vivo, il lunedì è il giorno del gruppo Sferruzza Sferruzza, ormai molto conosciuto, alle prese con creazioni da imparare assolutamente, soprattutto in questo periodo natalizio nel quale le idee non mancheranno. L’appuntamento è alle 15.30, in biblioteca, per partecipare scrivere a biblioteca@comune.empoli.fi.it o chiamare lo 0571 757840.

Riprendono anche gli appuntamenti alla Casa della Memoria, a Santa Maria, via Livornese, 42, con Francesco Fusi che presenterà venerdì 9 dicembre 2022, alle 18, “Guerra e Resistenza nel fiorentino. La 22 Brigata Garibaldi Lanciotto Ballerini” Viella, 2021.

Per bambini e ragazzi non mancheranno le bellissime letture animate nella Torre del Racconto, un giorno da bibliotecario e un laboratorio teatrale per una narrazione corale.

Ecco alcuni appuntamenti davvero divertenti: martedì 6 dicembre 2022, alle 17, L’Ora del Racconto. Attenzione, abbiamo un problema. Un grosso problema. Ma quale sarà mai questo problema? Scopriamolo insieme nella Torre del Racconto! (3-7 anni) su prenotazione.

Sabato 10 dicembre, alle 10 e alle 11, Ti regalo un giorno da bibliotecario #bimbimbiblio. Provare l’esperienza di fare il bibliotecario, un’occasione unica e imperdibile. Antonella ti guiderà all’interno della biblioteca facendoti scoprire i segreti di questo bellissimo mestiere (4-6 anni) su prenotazione. Sempre sabato 10 dicembre, nel pomeriggio, alle 17, Sibilla Natura. Barattoli, Sonagli, Carta e Pennarelli. Un laboratorio teatrale per una narrazione corale. Questo mese è la volta della fiaba “Il Re”. Da non perdere. Nel laboratorio/narrazione “Sibilla Natura - Barattoli Sonagli Carta e Pennarelli” le fiabe non sono solo narrate ma anche rielaborate insieme ai bambini, in una decostruzione e poi ricostruzione che farà conoscere più da vicino i protagonisti delle avventure raccontate, con particolare attenzione al ruolo degli elementi della Natura. A cura di Katia Frese e La Valigia Blu (5-11 anni) su prenotazione.

Per prenotarsi alle iniziative della sezione ragazzi: sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.it, 0571 757873.

IL PROGRAMMA COMPLETO DI DICEMBRE

Sabato 3 dicembre, ore 11.30: Incontriamoci in un libro! Il circolo di lettura dedicato ai lettori dagli 8 ai 10 anni

Sabato 3 dicembre, ore 17: L’Ora del Fare. Da libro ad albero Laboratorio creativo dedicato al Natale 5-10 anni

Lunedì 12 dicembre, ore 17: Baby M-assaggi di lettura, Letture ad alta voce per piccolissimi 18-36 mesi

Martedì 13 dicembre, ore 17: L’Ora del Racconto. Nelle terre dei ghiacci con Mamma Pinguino 3-7 anni

Mercoledì 14 dicembre, ore 17: Letture in lingua francese. A cura dell’associazione Fil Rouge 8-11 anni

Giovedì 15 dicembre, ore 17: L’Ora del Fare. La posta natalizia. Laboratorio creativo 5-10 anni

Sabato 17 dicembre, ore 10 e ore 11: Ti regalo un giorno da bibliotecario! Prova l’esperienza di fare il bibliotecario insieme a noi! 7-10 anni

Sabato 17 dicembre, ore 17: Naturali approfondimenti. Piccole grandi storie di Biodiversità. Mi è sembrato di vedere un…Laboratorio per imparare a conoscere gli animali del nostro territorio. A cura di Matteo Tamburini. Dai 7 anni

Lunedì 19 dicembre, ore 16.30 e ore 17.30: Il Circolo di lettura per ragazzi quest’anno si sdoppia! Gli Scompaginati e gli Over 14 (11-14 anni e over 14)

Martedì 20 dicembre, ore 17: L’Ora del Racconto. Speciale Natale 3-7 anni

Giovedì 22 dicembre, ore 17: Leggere sotto i baffi! Letture, musica e dintorni con il bibliotecario coi baffi 6-10 anni

Martedì 27 dicembre, ore 17: L’Ora del Racconto. Storie freddolose per salutare l’anno vecchio in compagnia! 3-7 anni

Giovedì 29 dicembre, ore 17: L’Ora del Fare. Coriandoli per l’anno nuovo. Laboratorio creativo 5-10 anni

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa