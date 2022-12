Crolla un ponte in Valdicecina, il sindaco: "Tragedia sfiorata"

Un ponte è crollato in Valdicecina nella notte di ieri sulla sp329. Siamo nel tratto del comune di Monteverdi Marittimo che collega il capoluogo a Canneto, al km 23.3. La viabilità è inevitabilmente interrotta dopo il crollo, pare causato da un pilastro.

A darne notizia il sindaco Francesco Govi. "Faremo il punto della situazione con la provincia di Pisa per stabilire le cause del crollo e iniziare il percorso per la realizzazione dell’opera ben consapevoli del fatto che serviranno mesi per il ripristino della viabilità. Fortunatamente non ci sono state persone ne mezzi coinvolti nel crollo, per poco è stata sfiorata una tragedia".