Danza cieca, il coreografo Virgilio Sieni nelle scuole di Gambassi Terme

Virgilio Sieni e il danzatore non vedente Giuseppe Comuniello saranno protagonisti l’8 dicembre alle ore 18 dello spettacolo Danza Cieca, nella Palestra Comunale di Gambassi Terme, un duetto sulla tattilità, con musica dal vivo di Spartaco Cortesi. Ascolto, tenuità, spazio, gioco e rito, potenza dell’attesa, incrinatura della materia fonte inesauribile di gesti, parti oscure del movimento, bagliore nel dettaglio, accoglienza dell’amico, apertura dello sguardo: posture e avvicinamenti che trasformano il corpo in un atlante inesauribile di luoghi democratici. Una coreografia che si fonda sullo spazio aptico tra i due interpreti e l’alone di energia che i movimenti creano intorno a loro. L’aura non è solo una sorta di alone intorno alla persona ma comprende l’essenza della persona capace di raccogliere in sé l’indincibilità della sua origine, trasmettendo verso il fuori questa potenza.

Lo spettacolo DANZA CIECA è anche il punto di partenza per sviluppare i Laboratori sull’arte del gesto con le classi IV dell’Istituto Comprensivo “G. Gonnelli” di Gambassi Terme e Montaione. Laboratori per giocare e scoprire l'importanza delle diverse sensorialità, intese come chiave per cogliere la ricchezza delle differenze. Giochi di invisibilità, dialoghi tattili, esperimenti dinamici in gruppo ed esercizi di sguardo per introdurre e utilizzare il gesto come primo atto di esplorazione e di conoscenza delle forme del fare. I laboratori saranno accompagnati da una riflessione condivisa che porterà alla stesura di un Manifesto: una raccolta di affermazioni scritte dalle bambine e dai bambini sui temi della vicinanza, del contatto e dell’ascolto, che verrà presentata dai bambini al termine dello spettacolo DANZA CIECA.

Il progetto ideato da Virgilio Sieni per Gambassi Terme si inscrive nell’ambito degli eventi della Città Metropolitana di Firenze e comprende anche una sezione nel mese di gennaio 2023 in cui i laboratori con le scuole proseguiranno con La Scuola di piccola falegnameria. La scuola – nata nell’ambito dell’Accademia sull’arte del gesto di Virgilio Sieni – si costituisce come un’officina dove “il fare e il costruire” diviene un modo per conoscere il mondo, uno spazio aperto dove tutti sono invitati a conoscere attraverso il corpo e la manipolazione della materia. Durante i laboratori – a cura di Viola Tortoli Bartoli – i bambini saranno impegnati in una nuova interpretazione del Manifesto Poetico da loro redatto, attraverso un linguaggio che traduce le parole in materia.

DANZA CIECA a Gambassi Terme fa parte di Officine del gesto - progetto realizzato con il contributo speciale di Città Metropolitana di Firenze -che sviluppa contesti di formazione, educazione, creazione, produzione e trasmissione nei territori dell’area Metropolitana di Firenze: un modello innovativo per agire attraverso i linguaggi del corpo e la partecipazione culturale. Un'ampia articolazione di azioni che intende far emergere un atlante poetico e politico, partecipato da cittadini, artisti, operatori, educatori, lavoratori e imprese. Ogni intervento segna un percorso che restituisce vicinanza all’arte e al senso della comunità, elaborando un confronto continuo con gli abitanti, le istituzioni, le scuole, le associazioni culturali e del terzo settore.

_______________________________________________________________________

CALENDARIO EVENTI

DANZA CIECA_spettacolo

DOMENICA 8 DICEMBRE, alle 18.00

Palestra Comunale- Gambassi Terme

coreografia: Virgilio Sieni

interpreti: Virgilio Sieni e Giuseppe Comuniello

musica dal vivo: Spartaco Cortesi

assistenza artistica: Delfina Stella

produzione: Fondazione Matera - Basilicata 2019, Compagnia Virgilio Sieni

I laboratori nelle scuole:

6 e 7 dicembre

Laboratorio sull’arte del gesto | Creazione e condivisione di un Manifesto

a cura di Delfina Stella e Maria Vittoria Feltre

Istituto comprensivo statale “G. Gonnelli” di Gambassi Terme e Montaione

12 e 13 gennaio 2023

Scuola di piccola falegnameria

a cura di Viola Tortoli Bartoli

Istituto Comprensivo statale “G. Gonnelli” di Gambassi Terme e Montaione