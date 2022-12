Omicidio dell'argine, il delitto Checcucci non andrà in Cassazione

Il delitto Checcucci non arriverà in Cassazione. Passerà definitivo il pronunciamento in appello per Luigi Cascino, 55enne, reo confesso dell'assassinio del vicino di casa. La notizia è riportata da La Nazione.

Cascino era stato condannato a 16 anni di carcere per omicidio. Viveva a Fucecchio vicino a Cascino, lo uccise nel settembre del 2020 sull'argine dell'Arno a Castelfranco di Sotto. Venne arrestato pochi mesi dopo e condannato sia in primo che in secondo grado. Lo stesso Cascino ha poi confessato con una lettera dal carcere l'omicidio facendo ritrovare le armi del delitto.