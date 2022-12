Differenziata a Poggibonsi, consegna dei kit per il porta a porta

Domani, sabato 3 dicembre in largo Gramsci, si svolgerà una ultima giornata di consegna dei kit per la raccolta porta porta, programmata dal Comune di Poggibonsi e da Sei Toscana per consentire a chi non l'ha ancora fatto il ritiro di tutta la dotazione di mastelli, sacchi, 6Card, calendario e guida, necessaria per conferire i rifiuti.

Dalle 10 alle 19 sarà presente un furgone di Sei Toscana dove sarà possibile ritirare il kit. Per il ritiro è necessario presentare il codice contribuente (o il codice fiscale dell'intestatario della bolletta rifiuti) e un documento di identità. Nel caso in cui l'utente non possa presentarsi potrà incaricare una persona di fiducia con una delega scritta. Il servizio di consegna sarà fatto anche in caso di pioggia.

Il kit deve essere ritirato da ogni utenza del porta a porta. E’ associato a ciascuna utenza Tari attraverso un dispositivo di riconoscimento. Contiene la necessaria dotazione di mastelli e sacchi: mastello marrone e sacchi biodegradabili per l’organico; mastello grigio e sacchi neri per l’indifferenziato; sacco di carta per carta e cartone; sacco giallo per il multimateriale (imballaggi in plastica, alluminio, acciaio e tetrapak). Insieme al kit viene consegnato il materiale informativo con la guida alla corretta raccolta differenziata #buttabene, il nuovo calendario dei ritiri, due 6Card per ciascuna utenza Tari che consentiranno l’accesso ai contenitori stradali.