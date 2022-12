Trovato con la marijuana in via XI Febbraio, segnalato dai carabinieri di Empoli

Un 25enne nigeriano è stato segnalato alla prefettura di Firenze dopo essere stato trovato dai carabinieri del Norm di Empoli vicino il parcheggio a due piani di via XI Febbraio con addosso 4 grammi di marijuana nascosti nei vestiti. I militari erano impegnati in un servizio di vigilanza quando hanno controllato l'uomo, presente assieme a un gruppo di altri stranieri. L'area di via XI Febbraio è da tempo sotto il mirino delle forze dell'ordine e l'amministrazione ha proposto anche la rimozione del piano superiore così da rimuovere luoghi appartati dove spacciare.