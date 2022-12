FiPiLi, lavori agli svincoli di Empoli Centro, Empoli Est e Montelupo

Interventi nella notte tra il 4 e il 5 dicembre. In caso di maltempo nella data successiva. Interventi anche tra il 6 e 7.

A rettifica di una precedente ordinanza, si segnala che sulla strada di grande comunicazione Firenze Pisa Livorno, per lavori di adeguamento e messa in sicurezza, l'Ufficio Viabilità della Città Metropolitana di Firenze ha disposto la chiusura della carreggiata tra gli svincoli di Empoli Centro e Montelupo Fiorentino in direzione Firenze; la chiusura della carreggiata tra gli svincoli Montelupo e Empoli Est in direzione Mare; uscita obbligatoria allo svincolo di Empoli Centro in direzione Firenze; chiusura della rampa d'ingresso dello svincolo di Empoli Centro in direzione Firenze; chiusura della rampa d'ingresso dello svincolo di Empoli Est in direzione Firenze; chiusura della rampa d'ingresso dello svincolo di Montelupo Fiorentino in direzione Mare dalle ore 22 del 4 alle ore 6 del 5 dicembre 2022.

Data la variabilità delle condizioni meteo si dà la possibilità di eseguire le lavorazioni anche in data successiva, se queste non possono essere eseguite, dalle ore 22 del 5 alle ore 6 del 6 dicmebre 2022. Ai fini dei lavori della cancellazione della segnaletica orizzontale di cantiere e ripristino della segnaletica orizzontale definitiva, prevista la chiusura della carreggiata tra gli svincoli di Montelupo Fiorentino e Empoli Est in direzione Mare, la chiusura della carreggiata tra gli svincoli di Montelupo Fiorentino e Empoli Est in direzione Mare, la chiusura della rampa d'ingresso dello svincolo di Montelupo in direzione Mare, dalle ore 22 del 6 alle ore 6 del 7 dicembre 2022.

Fonte: Met - Città Metropolitana Firenze