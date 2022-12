Impianto rifiuti Alia, incontro del Comitato di Avane alla Casa del popolo

Continuano gli incontri auto-organizzati dai cittadini in merito al progetto dell'impianto rifiuti previsto da Alia.

Il Comitato di Quartiere di Avane organizza per lunedì 5 dicembre 2022 una serata di divulgazione informativa presso la Casa del Popolo di Avane, allo scopo di informare il maggior numero di residenti e non, sull'attuale progetto di insediare un gassificatore in area agricola al Terrafino, per lo smaltimento e la conversione di alcune tipologie di rifiuti.

Interverranno ad illustrare il progetto, esponenti del Comitato Trasparenza per Empoli. È invitata tutta la cittadinanza della frazione e dei dintorni. L'inizio della serata è previsto alle ore 21, si entra fino ad esaurimento posti.