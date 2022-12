Lavori per il potenziamento del depuratore a Casciana Terme

Un adeguamento funzionale assolutamente indispensabile. In primis per ammodernare una infrastruttura piuttosto datata, e poi per migliorarne la capacità di trattamento. Erano queste le premesse con cui, a inizio 2021, era iniziato l’intervento di potenziamento del depuratore di Casciana, nel comune di Casciana Terme Lari, impianto al quale vengono recapitati i liquami civili provenienti dalla fognatura della località termale. Un progetto significativo, dal valore di 1,7 milioni di euro, per efficientare il “secondo tempo” del servizio idrico integrato.

Obiettivi che, con la conclusione dei lavori e l’attivazione del “nuovo” impianto, possono dirsi pienamente raggiunti. Il depuratore - che si trova in località La Muraiola, vicino al torrente Caldana dove viene scaricata l’acqua depurata - utilizza adesso una tecnologia a biomassa, capace di trattare con più facilità materiali diversi. Ciò ha permesso di superare le principali problematiche del vecchio impianto, di tipo biologico a fanghi attivi e con due serbatoi da 80 metri cubi. Essendo la fognatura di Casciana Terme di tipo misto (oltre alle acque di scarico riceve quelle meteoriche), quando pioveva si verificavano notevoli aumenti di portata dei reflui in ingresso, con un elevato contenuto di materiale estraneo a quello biologico.

In più, i due serbatoi erano piuttosto obsoleti e in condizioni di degrado, a causa dell’azione del tempo e degli agenti atmosferici. Le nuove opere - progettate da Ingegnerie Toscane - hanno cambiato volto all’impianto: sono state realizzate una vasca di sollevamento, una vasca di accumulo dei fanghi e un impianto a biodischi, oltre a vari lavori di manutenzione straordinaria. Le condotte fognarie in entrata agli impianti sono state inoltre interconnesse, ed è stato realizzato ex novo lo scarico in ambiente. Infine sono state ripristinate le recinzioni, sono stati piantumati nuovi alberi e siepi e, non appena le condizioni meteo saranno più idonee, sarà sistemata anche la viabilità interna e quella circostante.

“Questo intervento - commenta il sindaco Mirko Terreni - migliora in modo sostanziale il servizio di depurazione di Casciana Terme. L'opera ha portato l'introduzione di nuove tecnologie che consentono di avere un impianto meno impattante sul contesto urbano. Ringrazio Acque per aver realizzato su Casciana Terme un importante miglioramento strutturale grazie al quale si pongono le condizioni per uno sviluppo urbano con meno vincoli burocratici o oneri per chi investe, e più sostenibile dal punto di vista ambientale”.

“Il progetto appena concluso - spiega Giuseppe Sardu, presidente di Acque - si inserisce nel più ampio quadro di riorganizzazione dei sistemi fognari e depurativi di tutto il Basso Valdarno: riguarda sia le aree più densamente abitate che i piccoli centri come Casciana Terme. Grazie anche al prezioso sostegno delle amministrazioni comunali, Acque è impegnata a dotare le comunità di impianti e infrastrutture all’altezza delle sfide del futuro”.

Fonte: Acque Spa - Ufficio stampa