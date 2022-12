'L'eco dentro', a Corazzano uno spettacolo contro gli stereotipi

Nell’ambito delle iniziative per la Festa della Toscana 2022, il Comune di San Miniato organizza, in collaborazione con GasArti produzioni e l’associazione Frida Aps, lo spettacolo teatrale L’eco dentro di Federica Caponi, con Alice Casarosa, a cura di Simone Ferretti di GasArti Produzioni. Andrà in scena domenica 4 dicembre, alle 21.30, aperto a tutta la cittadinanza (in replica il 5 dicembre per le scuole) al Teatro Comunale Quaranthana (via Zara n. 58, Corazzano).

La performance teatrale, ispirata alla graphic novel “Eco dal fosso” di Federica Caponi e al mondo dell’Enciclopedia della Donna del 1964, affronta il tema della quotidianità, di una routine casalinga e della ricerca di una perfezione irraggiungibile. Da qui, la riflessione sul valore delle immagini presenti nella nostra memoria e su quanto anch’esse generino aspettative verso la donna. Si tratterà di un’analisi concettuale della condizione femminile e dell’immaginario attorno ad essa, attraverso gli stereotipi del passato e del presente. Al termine dello spettacolo ci sarà un momento di riflessione e informazione con gli attori e con l’associazione Frida Aps. Agli spettacoli sarà presente anche un interprete LIS (lingua dei segni).

"Questa iniziativa si inserisce nel cartellone degli eventi che abbiamo pensato in occasione del 25 novembre, oltre ad essere parte integrante del programma delle celebrazioni della Festa della Toscana - spiega l'assessora alle pari opportunità Elisa Montanelli -. Lo spettacolo avrà due momenti: uno la domenica sera aperto a tutti coloro che vorranno partecipare, e un altro il lunedì mattina dedicato proprio alle scuole. Ci sarà poi l'occasione per un confronto con l'associazione Frida che da tanti anni opera sul nostro territorio per aiutare le donne vittime di violenza, e i numeri ci dimostrano quanto ancora ci sia da fare. Un ringraziamento a GasArti Produzioni per il grande lavoro di decostruzione degli stereotipi, iniziato con il festival Eco d'Eva e poi proseguito per tutto l'anno, all'associazione Frida che è da sempre al fianco dell'amministrazione comunale e al Teatrino dei Fondi che ha permesso l'utilizzo del Quaranthana, il nostro teatro comunale di Corazzano. La serata ha un ingresso ad offerta libera e il ricavato sarà devoluto a sostenere i progetti dell'associazione Frida - e conclude -. Il nostro obiettivo è quello di proseguire con il percorso di sensibilizzazione sul tema della violenza di genere. Vogliamo innanzitutto imparare a individuare ciò che spesso nella nostra società passa inosservato e viene banalizzato, ma in realtà è lo specchio del substrato culturale patriarcale che ci portiamo dietro da sempre, provando a dare una forma diversa di lettura della realtà e della società, costruendo un linguaggio e sviluppando comportamenti non discriminatori, rispettosi della diversità, del ruolo della donna e dell’autodeterminazione femminile".

Info e prenotazioni al n. 370 3687878 – comunicazione@teatrinodeifondi.it

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa