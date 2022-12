'Lo stato del settore forestale' incontro con Cia Toscana

“Lo stato del settore forestale: dalla normativa ai principali adempimenti” è il titolo dell’incontro tematico organizzato da Cia Toscana – nell’ambito di Coltiva le Reti – in collaborazione con Aiel, in programma lunedì 5 dicembre (ore 15.30) a Pistoia, alla sede di G.E.A. Green Economy and Agricolture - Via Ciliegiole, 99 Pistoia

PROGRAMMA

Apertura dei lavori a cura di Cia Agricoltori Italiani della Toscana

Saluti di Sandro Orlandini, presidente CIA Toscana Centro; Giovanni Palchetti, residente GEA Green Economy and Agriculture; Gabriele Sgueglia, assessore Attività Produttive e Sviluppo Economico – Comune di Pistoia; Ten. Col. Fernando Baldi, Carabinieri Forestali Comando Pistoia

Interventi

“Il quadro normativo forestale nazionale e regionale” di Sandro Pieroni, Dirigente Settore Forestazione Regione Toscana e Elisabetta Gravano Settore Forestazione Regione Toscana;

“Gli adempimenti nel settore forestale. Il quadro attuale” a cura di Lorenzo Vagaggini, Dottore Forestale e Presidente Federazione degli Ordini dei dottori agronomi e dottori forestali della Toscana;

“Strategie per una corretta informazione nel settore forestale. Il libro verde di Aiel” di Carlo Franceschi AIEL – Associazione Italiana Energie Agroforestali;

Conclusioni a cura di Valentino Berni, presidente CIA Toscana

Il seminario fa parte dell’intervento realizzato con il cofinanziamento FEASR del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Toscana Sottomisura 1.2.

Fonte: Ufficio Stampa