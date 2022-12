Natale 2022 a Scandicci, nel weekend si accendono le luci

Il Natale 2022 a Scandicci si accende ufficialmente sabato 3 dicembre alle 17,30 in piazza Resistenza, alla presenza del Sindaco Sandro Fallani, dei rappresentanti del Centro Commerciale Naturale Città Futura e dell’associazione di categoria Confesercenti, che assieme al Comune hanno contribuito al programma di iniziative che fino a gennaio coinvolgeranno la città. In contemporanea si accendono le luci dell’albero di 11 metri in piazza Resistenza, che quest’anno è plastic free, oltre alle luminarie installate dal Comune e dai commercianti nei quartieri di Vingone, Casellina, Le Bagnese e nelle strade del centro cittadino; ad accompagnare l’accensione delle luci in piazza Resistenza il Coro delle Voci bianche della Scuola di Musica di Scandicci con canti della tradizione del Natale. Il Mercatino di Natale della piazza, con 18 casette, è aperto invece da venerdì 2 dicembre.

Intanto è pubblicato il programma delle iniziative in città organizzate o patrocinate dal Comune di Scandicci.

Sabato 3 dicembre 2022 ore 17.30

piazzale Resistenza

inaugurazione del Natale 2022 a Scandicci, con l’accensione dell’albero e delle luminarie per le vie della città, con la partecipazione del Coro delle Voci bianche della Scuola di Musica di Scandicci

Programma culturale Scandicci Winter 2022:

giovedì 8 dicembre h 15,30

Chiesa S. Andrea a Mosciano

Intervento musicale a cura Accademia Musicale di Firenze

Iniziativa organizzata dalla Parrocchia di San Luca al Vingone.

domenica 11 dicembre h 18

Pieve S. Vincenzo a Torri

Proloco S. Vincenzo a Torri – Colline Scandiccesi

Coro “Lucrezia’s one voice gospel choir”

venerdì 16 dicembre h 21

Teatro Studio Mila Pieralli

Proloco Piana di Settimo

Reading “La pace ci attende. Diamole una possibilità”

sabato 17 dicembre h 15.45

Cinema Cabiria

Fondo audiovisivi Luciano Panci/Biblioteca di Scandicci

Un Libro un film

Letture da “Un Natale in giallo”

Proiezione di “8 donne e un mistero”

Sabato 17 dicembre h 17:30

Auditorium del Centro Rogers

“Cori di Natale”

A cura dell’Accademia musicale di Firenze/ Scuola di Musica di Scandicci

Con Corale Don Milani diretta da Giulio Tamburlano

Coro Disincanto diretto da Alessandro Stanga

Coro Femina diretto da Lisa Kant

sabato 17 e domenica 18 dicembre h 17

Teatro Studio Mila Pieralli

Associazione Art-U

Spettacolo “Il sogno di Schiaccianoci”

sabato 17 dicembre h 17

Chiesa S. Andrea a Mosciano

Proloco S. Vincenzo a Torri – Colline Scandiccesi

Coro “Quodlibet”

sabato 31 dicembre dalle 21.30

Officina dei sogni

con la partecipazione di The Gate Florence Dance Urban School A.S.D.

Scandicci verso il 2023 da 0 a 100 anni

Teatro, danza e musica con la compagnia Trio Trioche in “TROPPE ARIE”

spettacolo comico musicale, vincitore premio surPrize 2015

Piazzale della Resistenza e Auditorium Centro Rogers

Ingresso libero con prenotazione su scandicci.ticka.it

Info: officinadeisogni@hotmail.it

domenica 1 gennaio h 11

Teatro Aurora

via San Bartolo in Tuto 1

Firenze all’Opera

Gran concerto di Capodanno con musiche viennesi e dell’opera italiana eseguite da COR Orchestra

Eventi patrocinati:

sabato 3 dicembre h 9-19.30

“Natale alle Bagnese, portici in festa”

cori natalizi con la Corale Don Milani, negozi aperti, Babbo Natale e animazioni

A cura di Città Futura e Confesercenti

domenica 4 dicembre h 9-19

p. Vittorio Veneto

“Natale della Piana di Settimo 2022”

stand gastronomici, artigianato locale, animazioni per i più piccoli, Babbo Natale; alle 10,30 inaugurazione di una nuova ambulanza, alle 15 cori natalizi.

A cura di Proloco Piana di Settimo e Humanitas Scandicci

lunedì 5 dicembre h 17

Ludoteca Ludovico&Ludovica

“24 bambini a Natale”

Laboratorio e merenda

A cura di Officina dei Sogni

domenica 11 e sabato 17 dicembre

per le strade di San Vincenzo a Torri

“Canti di Natale in collina”

A cura di Proloco San Vincenzo a Torri e Colline Scandiccesi

da giovedì 22 dicembre

presso la Fabbrica dei Saperi in piazza Matteotti

“Mostra Scandicci e i suoi presepi”

CUI I RAGAZZI DEL SOLE O.D.V.

lunedì 26 dicembre h 21

Teatro Aurora

via San Bartolo in Tuto 1

“Ukrainian Radio Simphony Orchestra”

concerto sinfonico Natale e Capodanno

Il Teatro per l’Ukraina

Biglietti circuito Ticket one

Sabato 31 dicembre h 22

Teatro Aurora

“Stenterello”

Compagnia Mald’estro

Domenica 8 gennaio

Auditorium Centro Rogers

p.le Resistenza

Concerto di Capodanno

La Filarmonica Vincenzo Bellini

Domenica 8 gennaio h 17

Teatro Aurora

”Lo Schiaccianoci” balletto in due atti

Il Teatro per l’Ukraina

Biglietti circuito Ticket one

Mercatini natalizi:

Dal 2 al 4 dicembre h 9 - 20.30

p.le Resistenza - via Pantin

CCN "Aspettando il Natale"

con 35 operatori con artigianato natalizio e agroalimentare

Dal 2 al 24 dicembre h 10.30 - 20

p.le Resistenza

"Mercatino di Natale"

18 casette, più la casetta di Babbo Natale

Sabato 3 h 9 - 20.30

largo Macchiaioli - piazza Cannicci

CCN "Natale alle Bagnese"

25 operatori con artigianato natalizio

Domenica 4 dicembre

p.za Vittorio Veneto e zone limitrofe

"Mercatino di Natale "

Artigianato natalizio e agroalimentare

Proloco Badia a Settimo

Domenica 11 dicembre h 9 - 20.30

p.za Togliatti

"Colori e sapori del Natale"

30 operatori con artigianato a tema natalizio

CCN

Domenica 18

p.za Togliatti

mercato straordinario

Domenica 18

in piazza Matteotti

Vetrina antiquaria

via Pascoli e Pantin

mercatino arte e ingegno

Da giovedì 8 dicembre fino al 24

iniziative di intrattenimento per famiglie, street band , animazioni con artisti di strada

CCN

Fino a domenica 29 gennaio 2023

“Pista del ghiaccio” h: festivi e prefestivi ore 10.30-24, feriali h 15-20