Natale a Montelupo: concerti, mostre, laboratori per bambini e visite guidate

Il 30 novembre si sono accese le luci sul Natale di Montelupo, che come da alcuni anni a questa parte è ad “arte”.

Un calendario di iniziative, pensate assieme all’associazione Strada della ceramica, ai commercianti del Borgo degli Arlecchini e alla Pro Loco che punta in prevalenza su proposte legate all’arte.

Simbolo di questa scelta è sicuramente il grande albero decorato con oggetti in ceramica realizzati dalle aziende di Montelupo, che si trova in piazza della Libertà.

Nel segno della ceramica anche la mostra dedicata ai cantieri d’arte contemporanea che rimarrà aperta fino al 7 gennaio presso il Palazzo Podestarile e i laboratori dedicati ai bambini organizzati dal Museo della ceramica presso la Fornace tutti i sabati del mese di dicembre.

"Negli anni abbiamo cercato di diversificare e caratterizzare l’offerta delle iniziative natalizie a Montelupo con un'impronta fortemente culturale e che valorizza le nostre specificità - afferma l’assessore alla cultura Aglaia Viviani -. Credo che l'albero di Natale decorato con oggetti in ceramica sia un unicum, che può essere visto solo a Montelupo. Così come solo a Montelupo gli appassionati trovano un temporary shop delle aziende ceramiche allestito per questo anno proprio al MMAB. Il calendario di viste guidate e di laboratori che proponiamo è davvero ricco e offre alle persone la possibilità di vivere questi giorni non solo all’insegna del consumo mordi e fuggi. Proprio per questa ragione sono quindi molto felice che che nel nostro programma ci siano ben 4 appuntamenti dedicati alla musica classica di indubbio prestigio".

Un programma culturale che è reso ancora più ricco da quattro concerti di musica classica e della prestigiosa presenza del Maggio Musicale, l’Orchestra da camera Fiorentina, associazione Gamo.

Domenica 4 dicembre, ore 21.00

CONCERTO DELL’ORCHESTRA DA CAMERA FIORENTINA

Chiesa di San Giovanni Evangelista, via Baccio da Montelupo 35.

Programma: Canone di Pachelbell, Fuga in Sol Minore di Bach, Preludio e Fuga in Do Minore, Pierino e il Lupo di Prokofiev

Mercoledì 7 dicembre, ore 21.00

CONCERTO del Quintetto del Maggio Musicale Fiorentino

Chiesa San Giovanni Evangelista, via Baccio da Montelupo 35.

Venerdì 23 dicembre, ore ore 21.00

Chiesa di San Giovanni Evangelista, Via Baccio da Montelupo, 37

CONCERTO VOCI BIANCHE del Maggio Musicale Fiorentino

Venerdì 30 dicembre, ore 21.00

Museo Archeologico, Via Santa Lucia, 33

CONCERTO a cura di GAMO

Valzer di Johann Strauss ad opera dei grandi compositori della Seconda Scuola di Vienna del ‘900: A.Schönberg, A.Berg, A.Webern

I commercianti del CCN “Il Borgo degli Arlecchini” assieme alla Pro Loco di Montelupo, hanno curato l’animazione del centro storico per tutto il periodo delle feste, con mercatini natalizi, la casa di Babbo Natale ed esibizioni di danza, oltre ad un’iniziativa all’insegna della solidarietà in collaborazione con le associazioni del territorio.

«Anche per questo anno l’amministrazione comunale ha scelto di farsi carico interamente del costo delle illuminazioni natalizie, prediligendo per altro soluzioni a basso impatto energetico. Dal 30 novembre sono accese dalle 16 alle 24.

Il commercianti del Borgo hanno invece pensato alle iniziative di animazione del centro, con un’offerta rivolta ai bambini e alle famiglie. Lo sforzo che facciamo ogni anno è di reperire risorse tali da rendere accogliente e attrattiva Montelupo anche per visitatori esterni», afferma l’assessore al commercio, Simone Focardi.

Potete scaricare il depliant con il programma completo QUI.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio Stampa