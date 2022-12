Natale a Reggello, tutti gli eventi

Il Natale si avvicina e l’Amministrazione Comunale di Reggello, insieme alle associazioni e alle Proloco del territorio, hanno organizzato un calendario ricco di iniziative pensate per intrattenere grandi e piccoli.

Il programma è stato pensato per far tornare le persone a vivere le piazze e le vie, sia del capoluogo che delle frazioni, si va dai concerti e alle corali agli spettacoli teatrali, dai laboratori per i bambini ai mercatini natalizi.

Oltre alle piazze, protagonista di questo Natale sarà anche la Biblioteca, che ospiterà numerosi appuntamenti dedicati ai più piccoli: laboratori creativi, letture, giochi interattivi.

“Quest’anno sarà un Natale ricco di eventi, partendo con l’accensione dell’Albero di Natale davanti al Palazzo Comunale, in programma l’8 dicembre, poi spetterà a quello posto davanti alla Pieve di Cascia. La volontà dell’Amministrazione comunale è quella di animare tutte le frazioni, a fianco delle associazioni e a tutti coloro che hanno preso parte alla realizzazione delle numerose iniziative, perciò invito tutti a venire a Reggello per trascorrere le festività natalizie attraverso questi momenti di condivisione e allegria”, Piero Giunti, Sindaco di Reggello.

“Le attività in biblioteca saranno davvero tantissime: teatro, laboratori di pittura, letture, la musica. In più torneremo a portare i concerti nelle pievi, nelle frazioni, torniamo a portare la cultura in tutto il territorio. Ci sarà anche tanto teatro, soprattutto per le famiglie. Abbiamo deciso di arricchire il nostro programma proprio perché è l’anno della ripartenza vera, abbiamo bisogno di rivedere la gente nei luoghi della socialità. In più, le nostre famiglie avranno la possibilità, per i loro bambini e ragazzi, di fare dei campus e dei centri invernali”, Adele Bartolini, Assessora alla Cultura e all’Istruzione.

“Gran parte degli eventi di quest’anno hanno come protagonisti i giovani under 35 perché abbiamo partecipato e ottenuto il contributo del bando regionale ‘Ri-Generazione Toscana’ che valorizza le attività delle nuove generazioni. All’interno di questo contesto, riproponiamo, anche quest’anno, la Giornata dei 18enni, una festa nata per festeggiare i neo diciottenni del Comune, quest’edizione si terrà l’11 dicembre sempre al Teatro Excelsior di Reggello”, Jo Bartolozzi, Vicesindaco con delega alle Politiche Giovanili.

Fonte: Comune di Reggello - Ufficio Stampa