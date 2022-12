Natalia anima Fucecchio: eventi per le Feste a Parco Corsini

Torna in una location tutta nuova la grande festa del Natale a Fucecchio: Natalia! Quest'anno la popolare kermesse si veste di nuovo, inserendosi in una cornice ancora più suggestiva, quella del Castello di Fucecchio. Il Parco Corsini, insieme al complesso delle Torri risalenti al quattordicesimo secolo, si accende di magia con le particolari ambientazioni natalizie e un programma tutto da scoprire nei giorni del 4, 8, 11, 18 dicembre e 6 gennaio.

Il punto di forza di questa manifestazione, giunta alla sua undicesima edizione, è sempre stata l'offerta unica di eventi per bambini. "Noi non improntiamo la festa su di un aspetto commerciale - spiega il referente dell'organizzazione Alessio Innocenti - ma su emozioni da far vivere ai più piccoli. Da tutta Italia ci contattano per poter partecipare alle nostre merende con Babbo Natale e al The con Alice il Cappellaio Matto e il Bianconiglio; non mancheranno poi il mago, la truccabimbi, il momento delle storie incantate, tutto alla presenza di Minnie, Topolino, Paperino e Paperina e l'immancabile Grinch, che ormai abbiamo definitivamente convertito ad amante del Natale! Ma non vogliamo svelare oltre perché il pubblico possa scoprire con i suoi occhi l'incanto di Natalia!”.

Torna, dopo la pausa Covid, l'altro momento unico di Natalia: la Parata di Babbo Natale che attraverserà le vie del centro portando tanta allegria tra i negozi vestiti a festa del Centro Commerciale Naturale. Quest'anno la festa diventa ancora più ricca aprendo gli orizzonti a nuove collaborazioni, come quella con la Limonaia, il locale storico di Fucecchio che si trova all'interno di Parco Corsini. E grazie a questo, infatti, per la prima volta Natalia avrà un appuntamento tutto serale previsto per l'11 dicembre.

Il trasferimento dell'evento al Parco Corsini offrirà ai visitatori di Natalia anche un'ulteriore opportunità: quella di visitare il Museo Civico e Diocesano di Fucecchio, l'intero complesso medievale di Parco Corsini con il nuovo punto panoramico sulla sommità della Torre di Mezzo e la posta di Babbo Natale, ambientata nel suggestivo scenario della Torre Grossa.

Per raggiungere l'evento sarà disponibile anche un bus navetta (anche per trasporto di persone diversamente abili) con partenza dai loggiati della chiesa di Piazza La Vergine. Per informazioni sull'evento contattare il numero 347.5039012 oppure 335.6169132.

Anche la musica protagonista

Associazione Culturale Lemon, con il contributo di Consiglio Regionale della Toscana e Sokom e con il patrocinio di Regione Toscana - Città Metropolitana di Firenze - Comune di Fucecchio

presenta

JUNGLE BELL WEEKEND E IL SALOTTO DELLA SOTTOCULTURA

Da dicembre 2022 a febbraio 2023

Alla Limonaia di Parco Corsini a Fucecchio (Firenze)

Musica suonata, mixata e raccontata c

con

Bruno Belissimo - Savana Funk – Huma - bonton

Antonio Bacciocchi

Northern Soul - Il culto dei giovani ribelli soul

Ingresso libero

Musica suonata, mixata e… raccontata. Nomi noti e giovani talenti, musicisti, dj e scrittori. Per scoprire come nasce una canzone o un genere musicale. E ballare, ovviamente.

Tutto alla Limonaia di Parco Corsini, a Fucecchio, tutto a ingresso libero per “Jungle Bell Weekend e il Salotto della Sottocultura”, rassegna musical/letteraria in programma da da dicembre 2022 a febbraio 2023, ideata e organizzata dall’associazione culturale Lemon con il contributo del Consiglio Regionale della Toscana e di Sokom e con il patrocinio di Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Fucecchio.

Bruno Belissimo, Savana Funk e Huma sono i protagonisti dei primi tre appuntamenti, il Jungle Bell Weekend in programma venerdì 9, sabato 10 e domenica 11 dicembre.

Dj, produttore e polistrumentista italo-canadese, Bruno Belissimo ha un suono unico influenzato dai classici dell’italo/space disco italiana e dalle colonne sonore dei film horror/sci-fi degli anni 70/80: tutto elaborato con piglio personale e nel segno della contemporaneità. A lui l’onore di aprire il Jungle Bell Weekend, venerdì 9 dicembre.

Sempre alla Limonaia di Parco Corsini, sabato 10 dicembre sarà la volta dei Savana Funk, band che incarna l'essenza della live band, unendo funk, rock, blues e musica africana con jam incendiarie, groove irresistibili ed una presenza scenica che l’ha imposta anche oltreconfine.

La serata di domenica 11 dicembre aprirà le porte al nuovo che avanza in musica, come nel dna dell’associazione Lemon: sul palco ecco gli Huma, formidabile progetto di Alberto Lincetto e Stefano Cosi gravitante in orbite soul e nu jazz sperimentale. Dopo due anni in studio di registrazione, il duo padovano presenterà il nuovo singolo "Selva", che vede la collaborazione prestigiosissima di Yeofi Andoh aka A Race Of Angels, musicista e producer di base a Los Angeles. Dopo i live, le serate continueranno con dj-set.

Immancabile, domenica 25 dicembre, il concerto di Natale, un must della Limonaia che si rinnova dal 2004 e che vedrà ospiti i bonton, da vent’anni un punto fermo di quel britpop sbocciato tra le colline toscane. A tirare le fila è sempre Francesco Corsagni e sarà l’occasione per ascoltare anche i brani del nuovo disco, in uscita a breve.

La rassegna si chiuderà sabato 4 febbraio con un doppio appuntamento: alle ore 18 Antonio Bacciocchi (aka Tony Face) presenterà il libro “Northern Soul. Il culto dei giovani ribelli soul” (ed. Agenzia X), affresco letterario di una delle più particolari sottoculture britanniche, uno splendido mistero di passione, senso d’appartenenza, identità, amore per la musica e per la danza. Precursore della scena mod italiana, Antonio Bacciocchi sarà affiancato da Enrico Lazzeri (Dj Henry), Carlo Campaiola (Roma) e Francesco Corsagni (Fulci Dj), cultori del genere che hanno collaborato alla realizzazione del libro.

Alla sera, La Limonaia aprirà le porte all’evento “Hang On”, live e dj-set sou/r&b/soulful house.