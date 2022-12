Nelle mutande nasconde 15 g di cocaina, arrestato a Pisa

Un 26enne tunisino irregolare in Italia è stato beccato dalla squadra mobile della polizia in bici ieri sera. Da piazza Vittorio Emanuele è stato seguito da una coppi adi poliziotti in abiti civili fino in via San Martino. Quando è stato bloccato negli slip nascondeva quasi 15 grammi di cocaina, praticamente un centinaio di dosi che avrebbero fruttato oltre 2mila euro. Il tunisino è stato arrestato in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e, su disposizione del Pubblico ministero di turno. Stamani i poliziotti lo hanno scortato in Tribunale, dove il Giudice ha convalidato il provvedimento precautelare dell’ arresto e, a seguito della richiesta dei termini a difesa, il processo è stato aggiornato per la discussione nel merito, mentre il tunisino è stato sottoposto alla misura cautelare dell’ obbligo di firma quotidiano in Questura.