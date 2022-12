Nuove modalità per il pagamento del saldo TARI 2022

Alia Servizi Ambientali SpA informa che a partire da questo avviso di saldo TARI il Comune di Prato ha introdotto nuove modalità di pagamento, mediante PagoPA. L’avviso riporta, al posto del tradizionale bollettino postale, un nuovo bollettino di formato diverso con cui pagare la rata alla relativa scadenza.

Il pagamento può essere effettuato sul territorio - in tutti gli Uffici Postali, Banca, Ricevitoria, Tabaccai, Bancomat, Supermercati (abilitati al PagoPA) in contanti, con carte o conto corrente – oppure attraverso il web. Nel dettaglio il pagamento on line può essere fatto attraverso:

• sito web di Poste Italiane, della banca o degli altri canali di pagamento, con carte, conto corrente, CBILL;

• attraverso l’APP IO;

• collegandosi direttamente al sito del Comune di Prato

Per maggiori dettagli si invitano gli utenti a consultare la terza pagina della bolletta, dove sono riportate tutte le informazioni necessarie.

Si ricorda, inoltre, che in caso di mancata ricezione del saldo 2022 come consuetudine ci sono ulteriori 20 gg di tempo, successivi alla data di ricezione della bolletta stessa, per pagare l’importo dovuto. Copia della bolletta non recapitata può essere richiesta al al call center, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 19.30, il sabato dalle ore 8.30 alle ore 14.30 ai numeri 800 888 333 (da rete fissa, gratuito), 199 105 105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del proprio gestore) oppure 0571. 196 93 33 (da rete fissa e rete mobile), oppure scaricata autonomamente attraverso lo sportello digitale www.digitari.it, che permette di visualizzare e stampare copia degli avvisi emessi. Per accedere allo sportello digitale è necessario utilizzare il proprio codice cliente, riportato nella bolletta di acconto già ricevuta.

Fonte: Ufficio Stampa - Alia Servizi Ambientalie