Il Comune di Siena cerca un giardiniere a tempo indeterminato

Il Comune di Siena cerca un collaboratore tecnico manutentivo, posizione economica iniziale B/3, giardiniere-addetto alla manutenzione del verde da inserire nella direzione manutenzione ambiente e verde.

La domanda dovrà essere presentata previo versamento della “Tassa di Concorso”e corredata dalla documentazione richiesta, entro il prossimo 25 dicembre, entrando nella sezione “cittadino” e cliccando su “Domande concorsi on line e successivamente su “Accedi al Servizio”. Dopo l’invio della stessa, il candidato riceverà una mail dall’indirizzo bandi@comune.siena.it che conterrà il numero di protocollo assegnatoli e che servirà come identificativo per tutta la durata del procedimento concorsuale.

Requisiti. Insieme ai requisiti generali, tra quelli specifici è richiesto di essere in possesso della patente di guida di categoria B o superiore in corso di validità nonché dell’abilitazione addetti uso motosega, attestato di abilitazione alla conduzione di piattaforme di lavoro elevabili con stabilizzatori e per l’acquisto e l’utilizzo di prodotti fitosanitari. Per quanto riguarda invece i titoli di studio, di aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di primo grado (licenza media) unitamente a un attestato di corso di formazione per la qualifica di “Manutentore del Verde” e di un’esperienza lavorativa di almeno un anno, anche non consecutiva, maturata negli ultimi cinque anni, presso datori di lavoro pubblici o privati, con codice Ateco 81.30.00, in un profilo professionale riconducibile alle mansioni richieste per la posizione lavorativa messa a concorso. Oppure di aver conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o diploma di qualifica professionale conseguito presso istituti professionali di stato o scuole legalmente riconosciute a norma dell’ordinamento vigente in operatore agricolo, agrumicoltore, vivaista, esperto forestale, esperto agricolo, o assistente di azienda agraria e di un’esperienza lavorativa di almeno un anno.

Ammissione. L'elenco dei soggetti ammessi sarà pubblicato nella sezione Concorsi del Portale Amministrazione Trasparente del Comune di Siena al seguente link: Il Comune/Amministrazione Trasparente/Amministrazione trasparente versione corrente/Bandi di concorso/bandi-di-concorso

Il programma degli esami comprenderà una prova teorico pratica e una prova orale.

Il punteggio finale da attribuire a ciascun candidato sarà dato dalla somma del voto conseguito nella prova teorico-pratica e del voto conseguito nella prova orale a cui va aggiunto l’eventuale punteggio riportato nella valutazione dei titoli.

Il diario delle prove e ogni ulteriore comunicazione saranno pubblicati al seguente link: Il Comune/Amministrazione Trasparente/Amministrazione trasparente versione corrente/Bandi di concorso/bandi-di-concorso

Per informazioni è possibile rivolgersi al Servizio Gestione Giuridica del Personale della Direzione Risorse Umane, Piazza Il Campo, n. 1 ai numeri: 0577/292185 - 292184 - 292183 - 292186 – 292187 oppure scrivendo all’email: concorsi@comune.siena.it.

Fonte: Comune di Siena - Ufficio stampa