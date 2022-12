Orti sociali a Figline e Incisa, ecco la graduatoria

È stata pubblicata la graduatoria provvisoria per l’assegnazione degli orti sociali. Sono 15 i soggetti ammessi e un escluso. C’è tempo fino al 31 dicembre per presentare eventuali ricorsi scritti: trascorso il termine, l’Ufficio Sociale approverà la graduatoria definitiva e ne darà comunicazione ai soggetti assegnatari. La graduatoria definitiva resterà valida fino alla pubblicazione di un nuovo bando. Al momento gli orti sociali disponibili per l’assegnazione sono due.

Si tratta di un’iniziativa rivolta principalmente ad anziani e pensionati che vogliono prendersi cura di un terreno inutilizzato, anche con l’aiuto di un familiare, per promuovere il benessere e preservare una parte del territorio dall’abbandono. Per questo la graduatoria è stata compilata attribuendo i punteggi in base all’età anagrafica, riconoscendo priorità a chi è pensionato, ai cittadini in carico ai servizi socio-sanitari e per anzianità di residenza. Agli assegnatari verrà richiesto il versamento di un contributo annuo dal valore compreso tra 25 e 45 euro, in base al loro Isee.

Per motivi di riservatezza dei dati personali, nella graduatoria non sono indicati i nominativi ma il numero identificativo comunicato al momento della presentazione della domanda. La graduatoria provvisoria è pubblicata sul sito del Comune, all’indirizzo: https://www.comunefiv.it/bandi-scuola/adozione-graduatoria-provvisoria-per-l-assegnazione-e-l-uso-degli-orti-sociali-in-localita-scampata. Per informazioni: 055.9125248 (dal lunedì al venerdì ore 9-13; martedì e giovedì anche ore 15-18).

Fonte: Comune di Figline e Incisa Valdarno - Ufficio stampa