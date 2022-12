Piazza della Vittoria, lunedì 5 dicembre modifiche temporanee al transito e alla sosta

Lunedì 5 dicembre 2022, dalle 6 alle 22, in piazza della Vittoria saranno adottate alcune modifiche temporanee al transito e alla sosta per consentire lo svolgimento dell’attività di smontaggio della gru presente in un cantiere edile.

NEL DETTAGLIO

Dalle 6 alle 22 del giorno 5 dicembre 2022 in Piazza della Vittoria, nel tratto compreso fra via Tinto da Battifolle e via Roma, divieto di transito di tutti i veicoli eccetto quelli necessari alla concretizzazione dell’attività citata, limitatamente alle effettive necessità d’impiego, e nel tratto compreso fra via del Giglio e via Paladini, divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto quelli necessari alla concretizzazione dell’attività anzidetta, limitatamente alle effettive necessità d’impiego.

In via Tinto da Battifolle, all’intersezione con piazza della Vittoria, direzione obbligatoria a sinistra in direzione via Fratelli Rosselli. Si autorizza la chiusura al transito pedonale nel tratto di marciapiede interessato dal cantiere per motivi di sicurezza, per i soli brevi momenti necessari per l‘espletamento delle fasi di lavorazione maggiormente sensibili ripristinando prima possibile la viabilità pedonale.

Nel caso in cui le condizioni meteo, si legge ancora nell’ordinanza, non consentissero lo svolgimento delle lavorazioni in sicurezza, sarà disposta la proroga del divieto di sosta e della chiusura al transito come recita l’ordinanza dalle 6 alle 22 del giorno martedì 6 dicembre 2022.

Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai mezzi in servizio di emergenza e soccorso relativamente ad interventi da effettuarsi all'interno dell'area interdetta.

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti disposti con il presente provvedimento, sarà punita ai

sensi del Codice della Strada.

Fonte: Ufficio Stampa - Comune di Empoli