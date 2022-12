“Pisa è Sport”, a Palazzo Gambacorti il convegno sullo stato dello sport in città

Una giornata dedicata allo sport a Pisa organizzata da Comune di Pisa insieme a Coni, Comitato Regionale Toscano. A Palazzo Gambacorti si è tenuta stamani l’iniziativa “Pisa è Sport” che ha visto la partecipazione non solo di atleti, ma di molti rappresentati e dirigenti delle associazioni sportive della città, chiamate a raccolta per prendere parte al convegno in cui è stato presentato lo studio “Lo sport come strumento per la qualità della vita”, realizzato dallo Studio SG Ghiretti&partners per il Comune di Pisa sullo stato dell’arte dello sport in città. Al convegno è seguita Giornata Olimpica del Coni con la premiazione di atleti, dirigenti, tecnici e associazioni sportive che si sono distinti per l’anno 2022.

Dopo i saluti del sindaco di Pisa Michele Conti e di Salvatore Sanzo in rappresentanza del Consiglio Nazionale del Coni, Roberto Ghiretti, autore del report sullo sport a Pisa, ha presentato i risultati dello studio voluto dall’Amministrazione Comunale per realizzare una fotografia dell’attuale situazione della pratica sportiva cittadina, mentre l’assessore agli impianti sportivi del Comune, Raffaele Latrofa, ha specificato gli investimenti dell’Amministrazione sulle strutture comunali.

“Ringrazio tutte le associazioni presenti e il Coni, in particolare Salvatore Sanzo, per aver contribuito all’organizzazione di questa giornata di festeggiamenti, ma anche di riflessione sullo sport a Pisa – ha dichiarato il sindaco di Pisa Michele Conti - Riteniamo che il tessuto delle associazioni e società sportive della nostra città rappresenti una parte fondamentale della nostra comunità, un patrimonio prezioso che svolge un ruolo di presidio sociale, permettendo a tanti ragazzi e ragazze di avviare un percorso di crescita in cui si imparano valori fondamentali come quelli di far parte di un gruppo, rispettare regole, essere corretti e leali nei confronti di compagni e avversari, divertirsi e socializzare in maniera sana, mettendo in gioco le proprie capacità. Per questo non abbiamo mai fatto mancare il sostegno dell’Amministrazione e, durante il periodo più difficile della pandemia, abbiamo raddoppiato l’importo dei contributi. Dal 2018 ad oggi l’Amministrazione ha investito complessivamente più di 656mila euro in contributi ordinari e straordinari”.

“Vogliamo continuare a sostenere il mondo dell’associazionismo sportivo cittadino – ha proseguito il Sindaco - e per farlo è necessario investire nel patrimonio degli impianti sportivi comunali e di tutti gli spazi utilizzati per la pratica sportiva. Proprio per questo abbiamo organizzato questa giornata di riflessione: abbiamo realizzato una fotografia sullo stato dello sport a Pisa per avere a disposizione una mappatura degli spazi, delle associazioni e della diffusione della pratica sportiva, in modo da fare un’analisi precisa e calare nella nostra città politiche dello sport basate sui bisogni effettivi, in grado di sviluppare a pieno le potenzialità dello sport. Quello di oggi è un punto di partenza: il prossimo passo è estendere alle associazioni il confronto, raccogliendo i contributi di tutti coloro che vogliono partecipare per rilanciare lo sport a Pisa”.

“Lo sport – ha dichiarato Salvatore Sanzo - oltre che far bene alla salute, rappresenta un elemento fondamentale dal punto di vista culturale, sociale, turistico e commerciale. La pandemia ci ha aiutato a capire ancor di più l’importanza della pratica sportiva soprattutto dal punto di vista sociale, come collante di una comunità. Dall’appuntamento di oggi esce il quadro di una città viva e vicina ai cittadini. In questi anni è stato fatto un lavoro serio e professionale sullo sport, e di questo bisogna dare atto all’attuale Amministrazione. E’ necessario continuare in questa direzione. Naturalmente ci sono anche aspetti sui quali si può ancora migliorare, penso al tema dello sport a scuola o del turismo sportivo. Un ringraziamento particolare va infine alle tante società sportive presenti in città che svolgono ogni giorno un lavoro eccezionale”.

“La fotografia che abbiamo scattato sullo sport a Pisa – ha spiegato l’autore dello studio Roberto Ghiretti - mette in evidenza alcuni elementi molto significativi, sia per quanto riguarda la pratica, che gli impianti sportivi: per primo la media delle sedentarietà, che a Pisa è molto inferiore a quella nazionale e che è continuata a diminuire anche durante il periodo pandemico. Gli indicatori sono superiori alla media regionale e nazionale anche per quanto riguarda il numero di cittadini che praticano sport, sia per quanto riguarda l’attività strutturata, cioè organizzata e costante, che destrutturata. Passando all’analisi dell’impiantistica, questa ha preso in considerazione gli impianti pubblici e privati, ma anche quelle aree che stanno sempre più diventando luoghi di sport, come i parchi pubblici. A Pisa c’è un impianto sportivo per chilometro quadrato e 2 ogni mille abitanti circa, un dato sicuramente molto interessante. Ancor più significativo è il fatto che i cittadini, in qualsiasi luogo della città si trovino, possono raggiungere a piedi un impianto sportivo in 10-11 minuti. L’ultima considerazione riguarda gli investimenti fatti sullo sport, che denotano la forte volontà dell’amministrazione di investire sugli impianti sportivi. L’obiettivo futuro dovrà essere quello di integrare ancora di più le aree verdi e gli spazi urbani aperti alla pratica sportiva, facendo di Pisa una sport city.”

“Lo studio presentato oggi mette in luce chiaramente la situazione degli impianti sportivi – spiega l’assessore agli impianti sportivi Raffaele Latrofa - evidenziando gli investimenti fatti finora dall’Amministrazione e indicando la strada da seguire per proseguire la valorizzazione del nostro patrimonio cittadino. Dal 2018 ad oggi abbiamo investito complessivamente 3,3 milioni di euro per riqualificare le strutture sportive, tra cui campo di atletica, Arena Garibaldi, Palazzetto dello Sport, Piscina Comunale, campo sportivo del Cep, palestre di Riglione e San Marco, più altri interventi minori. Inoltre nel corso del 2022 siamo riusciti ad intercettare due bandi importanti legati al PNRR, per la realizzazione di due nuove impianti: abbiamo ottenuto i finanziamenti per realizzare sia la nuova piscina comunale (5,6 milioni) sia il centro polivalente in zona CEP (3,9 milioni), per un totale complessivo di oltre nove milioni e mezzo di euro. Ma non ci fermiamo qui: il prossimo passo, come ci suggerisce lo studio, sarà la valorizzazione della connessione tra parchi verdi e sport.”

Sul sito web del Comune di Pisa, nella sezione Sport, è consultabile il report sullo sport a Pisa.

PREMIAZIONE GIORNATA OLIMPICA 2022

DIRIGENTI SPORTIVI

GIUNTINI Antonio (Stella Argento Dirigenti) – Unità proponente: Federazione Italiana Canottaggio

CECCARINI Roberto (Stella Bronzo Dirigenti) – Unità proponente: Federazione Italiana Pallavolo

DI CESARE Cesare (Stella Bronzo Dirigenti) – Unità proponente: Comitato Regionale CONI Toscana

FIASCHI Carlo (Stella Bronzo Dirigenti) – Unità proponente: Federazione Italiana Giuoco Calcio

MACCHERONI Marco (Stella Bronzo Dirigenti) Unità proponente: CONI Toscana

MARINI Franco (Stella Bronzo Dirigenti) – Unità proponente: Federazione Italiana Giuoco Calcio

TECNICI SPORTIVI

BEVILACQUA Paolo (Palma di Bronzo), Unità proponente: Aeroclub d’Italia

MONTANARI Mario (Palma di Bronzo), Unità proponente: Federazione Italiana Canoa e Kajak

SOCIETÀ SPORTIVE

TIRO A VOLO PISA A.S.D (Stella d’Oro) Unità proponente: Federazione Italiana Tiro a Volo

U.S. CITTÀ DI PONTEDERA (Stella d’Oro) Unità proponente: Federazione Italiana Giuoco Calcio

MOTO CLUB VALDERA A.S.D. (Stella di Bronzo) Unità proponente: Federazione Motociclistica Italiana

JUVE PONTEDERA S.S. (Stella di Bronzo) Unità proponente: Federazione Italiana Pallacanestro

ATLETI

GRASSINI Andrea (Medaglia di Bronzo al valore Atletico) CANOTTAGGIO, Campione Italiano Due e Quattro di coppia pesi leggeri – Riferimento 2020

MANGIA Fabrizio (Medaglia di Bronzo al valore Atletico) AERONAUTICA, Campione Italiano Paracadutismo Stile – Riferimento 2020

MORONI Gabriele (Medaglia di Bronzo al valore Atletico) ARRAMPICATA SPORTIVA, Campione Italiano Bouldering

PREMIO SPECIALE CONI TOSCANA (targa)

A.S.D. “G.O. 77 GRUPPO SPORTIVO I PASSI” per il trentennale della Società.

PREMIO A.N.S.Me.S. 2022: premio “Danilo Pacchini” al Dirigente Leonardo Pettinari e premio “Antonio Di Ciolo” a Eva Ceccatelli

Fonte: Ufficio Stampa - Comune di Pisa