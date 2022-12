"Riduzione dei turni alla ex Gkn, informati via Telegram"

Riduzione di turni fatti sapere via Telegram ai dipendenti della ex Gkn da parte della nuova società, la Qf Spa. Lo ha affermato Dario Salvetti, delegato Rsu della ex Gkn di Campi Bisenzio (Firenze), che oggi partecipa alla manifestazione dei sindacati di base a Firenze, nell'ambito della giornata di sciopero generale indetto dalle organizzazioni a livello nazionale.

Non un grande cambio di passo rispetto alla vecchia gestione, dove i licenziamenti arrivavano via WhatsApp da parte del fondo Melrose. Non sono ancora note le riduzioni di turno ma i sindacati ancora non ne sono a conoscenza.

Il delegato Rsu ha inoltre definito "inqualificabile" il comunicato diffuso dal Mimit il 30 novembre, al termine dell'incontro fra il ministro Adolfo Urso, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, e il sindaco metropolitano di Firenze Dario Nardella. "Si scrive che i lavoratori devono avere la ragionevolezza - ha detto - di permettere di completare le procedure di ammortizzatore sociale, quando le procedure di ammortizzatore sociale le fa l'Inps e il Ministero del Lavoro, noi non ci mettiamo bocca, non sappiamo nulla, l'Inps non ci sa dire se c'è una cassa integrazione aperta, e noi per due mesi di fila saremo senza stipendio".

La risposta di Francesco Borgomeo, proprietario di Qf, afferma che "tra i 300 lavoratori una parte è particolarmente aggressiva, serve un tavolo con istituzioni, sindacati, Rsu per capire come ripristinare la normalità all'interno dello stabilimento, che non è una sorta di centro sociale".

"Il sindaco Nardella e il presidente Giani hanno capito che c'era tensione, ma dal Ministero non hanno preso in mano la questione - ha aggiunto -. Adesso c'è un nuovo governo, aspetto che si entri nel merito".

"Mi è stato detto che sono la testa di legno della Melrose, ma non è così, sennò sarei arrivato il 12 febbraio, a licenziamenti effettuati. Invece ho investito dei soldi e ho anticipato una cassa integrazione dove nessuno ha avuto rispetto nei miei confronti. A me dà soddisfazione salvare posti di lavoro, molto più che fare soldi". Sul futuro "abbiamo ragionato sulla possibilità di portare un progetto molto innovativo, gli e-drive, motori elettrici di nuove generazioni".