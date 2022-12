Savino Del Bene Scandicci: domenica trasferta in casa delle "cannibali" di Conegliano

Pluricampionesse, dominatrici, cannibali. La sfida contro le “campionesse di tutto” è alle porte: domenica 4 dicembre a partire dalle 20.00 la Savino Del Bene Volley sarà infatti ospite del PalaVerde di Villorba, casa della Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano.

Sfida complicata e valida per il decimo turno di campionato quella che attende le ragazze di coach Barbolini, che affronteranno le Pantere venete dopo il k.o. incassato domenica contro la E-Work Busto Arsizio.

EX E PRECEDENTI

Due le ex giocatrici della Savino Del Bene Scandicci nel roster della Prosecco DOC Imoco Volley, si tratta di: Isabelle Haak, opposto svedese classe '99, ha indossato la maglia di Scandicci nelle stagioni 2017-2018 e 2018-2019; Alexa Gray, schiacciatrice canadese classe '94, ha giocato con la Savino Del Bene Volley nella seconda metà della stagione 2019-2020.

Nella formazione di coach Barbolini invece sono presenti tre ex giocatrici di Conegliano: Indre Sorokaite, schiacciatrice classe '88, a Conegliano nell'annata sportiva 2019-2020; Ofelia Malinov, palleggiatrice classe '96, che ha militato nella formazione veneta nel campionato 2016-2017; Veronica Angeloni, schiacciatrice classe '86, che non ha giocato nell'Imoco Volley, ma che nel 2011 ha vestito i colori della Spes Conegliano.

Quello di questo fine settimana sarà il ventiseiesimo confronto ufficiale tra i confini italiani, mentre considerando anche le quattro sfide europee, quello di domenica sarà il trentesimo confronto assoluto.

La Savino Del Bene Volley e la E-Work Busto Arsizio si sono infatti confrontate anche in CEV Champions League.

Nella stagione 2018-2019 le due formazioni si affrontarono due volte all'interno delle gare valide per il girone D, con Conegliano che vinse il match d'andata 3-2 e la Savino Del Bene Scandicci che si impose con lo stesso risultato nel match di ritorno.

Nella stagione 2020-2021 invece Scandicci e Conegliano incrociarono il loro cammino nei quarti di finale. Ad imporsi fu Conegliano che si aggiudico la gara d'andata per 3-2 e l'incontro di ritorno per 3-0.

Il bilancio dei precedenti in ambito italiano è ad oggi favorevole alla Prosecco DOC Imoco Volley Conegliano, in grado di aggiudicarsi 21 vittorie contro le 4 imposizioni della Savino Del Bene Scandicci.

LE PAROLE DI COACH BARBOLINI

"Domenica ci attende una partita molto difficile. Giochiamo contro la squadra che, quasi per un lustro, ha dominato il nostro campionato. Se possibile Conegliano è anche migliorata rispetto alla passata stagione. Dovremo fare molto bene quello che sappiamo fare, sapendo che ci troveremo di fronte una squadra con cui questo potrebbe anche non bastare. Dobbiamo fare bene il nostro compito e poi cercheremo di fare anche qualcosa in più. È una gara in cui si pensa tanto al muro e all'attacco, però contro di loro è cruciale battere bene e difendere tanto. Sono fondamentali di grande importanza, dovremo cercare di svolgerli al meglio se vogliamo fare un grande partita e giocarcela con loro."

LE AVVERSARIE

La Prosecco DOC Imoco Volley Conegliano è da anni la migliore squadra italiana. Nella passata stagione la formazione veneta ha conquistato Campionato, Coppa Italia e Supercoppa, arrivando fino alla finale di CEV Champions League e del Mondiale per Club.

Nonostante una rivoluzione del suo roster, attuata in estate con le partenze tra le altre di stelle come Egonu, Sylla e Folie, la formazione veneta ha iniziato il campionato 2022-2023 confermandosi la squadra da battere.

Con gli arrivi di giocatrici come Haak, Gennari e Gray, il livello delle Pantere non è certo diminuito e infatti ad oggi Conegliano è prima in classifica con 29 punti frutto di 10 vittorie conquistate in altrettante sfide.

Ancora imbattuta in Serie A1, nell'ultimo fine settimana Conegliano ha conquistato il primo trofeo stagionale. Tra le mura di Palazzo Wanny infatti le venete hanno battuto Novara per 3-1, conquistando la sesta Supercoppa italiana della loro storia.

Guidata da coach Santarelli, fresco campione del mondo come CT della Serbia, la Prosecco DOC Imoco Volley Conegliano scenderà in campo con Wolosz al palleggio, Haak come opposto, Plummer e Gennari in banda, De Kruijf e Squarcini come centrali. De Gennaro il libero.

IN TV

La partita tra Prosecco DOC Imoco Volley Conegliano e Savino Del Bene Volley sarà visibile in diretta su SKY SPORT ARENA (Canale 204 di Sky) e previo abbonamento, sulla piattaforma Volleyball World TV. Inserendo al momento della registrazione il codice SCANDICCI10 sarà possibile usufruire del 10% di sconto sull’abbonamento.

