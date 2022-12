Scatole di Natale, un piccolo pensiero per i più bisognosi

Si avvicina il Natale, e per viverlo in modo autentico non vi è scelta migliore di confezionare un piccolo regalo da destinare a una famiglia bisognosa. E’ con questo spirito che torna a Castelfiorentino “Scatole di Natale”, iniziativa promossa da Irene Niccolini con il patrocinio del Comune e in collaborazione con la rete associativa del territorio, che nelle prime due edizioni ha riscosso un successo straordinario (tra il 2020 e il 2021 sono oltre mille le “scatole di natale” raccolte)

Il funzionamento di questa campagna di solidarietà è semplice. Chi desidera partecipare al progetto, potrà confezionare in piena autonomia un pacchetto natalizio (o anche più di uno) in cui inserirà il regalo prescelto: un gioco, un dolcetto, un passatempo, un pensiero scritto, un prodotto per la cura della persona, un indumento caldo (ad esempio un paio di guanti), un qualsiasi oggetto - insomma – che si ritiene possa piacere al potenziale destinatario, indicando all’esterno della scatola se è per un adulto (donna o uomo), un ragazzo o una ragazza, un bambino o una bambina (sulla pagina Fb dedicata @scatoledinatalecastelfiorentino ci sono tutte le indicazioni utili su “come preparare la scatola”).

Una volta preparato, il pacchetto dovrà essere consegnato ad uno dei punti di raccolta messi a disposizione dalle associazioni che hanno aderito alla campagna, e che si occuperanno poi di distribuirli ai destinatari. A questo proposito, si consiglia di scegliere il punto di raccolta più idoneo per il destinatario della scatola tra le sedi delle Associazioni aderenti, ovvero Auser, Soci Unicoop Castelfiorentino, Caritas Parrocchia Santa Maria della Marca, SPI CGIL e Pubbliche Assistenze.

La consegna delle “scatole di natale” si potrà fare fino a lunedì 18 dicembre, ultimo giorno utile, in modo da garantire il tempo necessario per la distribuzione delle scatole entro Natale.

"Da qualche anno – osserva Irene Niccolini - proponiamo in questo periodo natalizio una semplice iniziativa di solidarietà per il nostro territorio con la speranza che possa arrivare a chi ha davvero bisogno di aiuto ma anche di un gesto di generosità e vicinanza. Perciò vorrei ringraziare il Comune di Castelfiorentino per averci creduto fin da subito e per supportarci ogni anno, le associazioni del territorio per la disponibilità ad attivare la loro rete e, ovviamente, tutti i cittadini che hanno partecipato finora e che spero parteciperanno sempre più numerosi”."

“Quest’anno – osserva l’Assessore alle Politiche Sociali, Alessandro Tafi – è importante più che mai far sentire il nostro sostegno alle famiglie bisognose, ed è per questo che abbiamo rinnovato la nostra adesione alla campagna di solidarietà promossa da Irene Niccolini, nostra concittadina, che già ha registrato un grande successo nelle prime due edizioni. Sono convinto che i castellani non mancheranno di rispondere al nostro appello per regalare un sorriso a chi non se la sta passando bene in questo periodo. Il nostro ringraziamento va a Irene e alle associazioni che la supporteranno mettendo a disposizione le loro sedi per la raccolta e poi il personale per la distribuzione di questi doni”.

DOVE E QUANDO CONSEGNARE LA SCATOLA DI NATALE

Spi CGIL – (Adulti)

Piazza delle Fiascaie 3 (accesso da via Bianchi)

Martedì e Giovedì dalle 15.00 alle 18.00

Pubbliche Assistenze – (Bambini sotto i 10 anni, Casa Matilda e Case Aperte)

Via Ridolfi 14 - presso Stazione Ferroviaria

Venerdì dalle 9.30 alle 12.00

Auser – (Adulti)

Piazza Gramsci, 17

Dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 oppure telefonare per appuntamento al n. 0571-64351

Caritas – (adulti, ragazzi e bambini)

Piazza Grandi 38 (salone Santa Maria della Marca)

Dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00

Soci Unicoop Castelfiorentino – (Adulti, ragazzi e bambini)

Presso Coop Castelfiorentino (punto biblioteca in galleria)

martedì, giovedì e venerdì dalle 10.00 alle 12.00

Per maggiori informazioni, si può consultare la pagina Facebook dedicata.

Fonte: Ufficio Stampa - Comune di Castelfiorentino