Sequestrata discarica abusiva ad Altopascio

È stata sottoposta a sequestro giudiziario (art.321 C.P.P.) l’area in località Tavolaia, a Marginone, dove recentemente sono stati abbandonati e rinvenuti rifiuti ingombranti di vario genere.

La zona interessata è adiacente a quella già precedentemente bonificata dal Comune di Altopascio, dove sorgeva una discarica abusiva, oggi rimossa: l’area in questione infatti è stata chiusa, recintata, il Comune ha provveduto a eliminare i materiali pericolosi e a ripulire la zona.

Oggi, accanto a quell’area, è stata rinvenuta una nuova discarica, che, data la consistente quantità di rifiuti abbandonati, è stata immediatamente sottoposta a sequestro da parte della Polizia Municipale. Attualmente sono in corso le indagini per individuare i responsabili: le autorità competenti si sono mosse tempestivamente per risolvere nel più breve tempo possibile la situazione e risalire agli autori del gesto incivile. Chiunque abbia visto qualcosa è invitato a denunciare alle forze dell’ordine.

Fonte: Comune di Altopascio - Ufficio stampa