Sorpreso a spacciare a San Donnino, denunciato

La polizia ha sorpreso in azione un pusher di venti anni a Firenze in zona San Donnino. Il giovane, di origini marocchine, era in auto vicino a una discarica.

Appena i poliziotti si sono affacciati con discrezione all’abitacolo del mezzo, hanno mandato in fumo la vendita di cocaina per la quale il giovane cittadino magrebino si sarebbe pochi attimi prima accordato con un 40enne italiano della zona: una dose di polvere bianca in cambio di 25 euro.

Gli investigatori di Rifredi hanno poi scoperto che lo spacciatore - che aveva appena ricevuto il pagamento “cash” senza avere però neanche il tempo di consegnare la sua merce - nascondeva complessivamente tre dosi di coca nella manica della felpa.

Lo scambio non è riuscito e il 20enne - secondo quanto accertato, alla sua prima violazione di legge nell’ambito degli stupefacenti - si è ritrovato subito negli uffici di polizia dove è stato sottoposto a fermo per identificazione e denunciato.