Trofeo Italian Sarcoma, 2 percorsi per la prima edizione

L'8 dicembre prossimo si svolgerà a Firenze il 1° Trofeo Italian Sarcoma. Due i percorsi: quello competitivo di 10km e una passeggiata ludico motoria di 5km. Il ricavato sarà devoluto a Italiana Sarcoma Group (ISG) associazione senza fini di lucro iscritta nell’elenco delle Società Scientifiche e Associazioni Tecnico Scientifiche riconosciute dal Ministero della Salute.

ISG è stata costituita nel giugno 1997 come gruppo collaborativo italiano finalizzato a migliorare la ricerca e la cura dei pazienti di ogni età affetti da sarcomi dei tessuti molli, tumori stromali gastrointestinali (GIST) e sarcomi dell’osso.

Il ritrovo sarà alle 8 al Torrino di Santa Rosa (lungarno Soderini 2) per deposito bagagli, ristoro finale e premiazione, partenza ufficiosa alle 9 alla concessionaria Brandini (in via della Fonderia) e poi da piazza Vittorio Veneto.

Per partecipare alla corsa non competitiva è necessario il certificato medico sportivo non agonistico. Per la ludico motoria non è richiesto nessun certificato.