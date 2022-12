Trovato 15enne a scuola con la droga, arrestato a casa il padre

Un uomo di 42 anni è stato arrestato dai carabinieri di Cecina per il possesso in casa ai fini di spaccio di mezzo chilo di hashish: i militari sono risaliti al 42enne dopo aver trovato il figlio 15enne studente in possesso della stessa sostanza mentre stava entrando a scuola.

Per il minore è scattata una denuncia dopo che un cane antidroga ha segnalato al proprio conduttore l'hashish. Erano poco più di 2 grammi di stupefacente divisi in 4 pezzi, ciascuno avvolto in carta da forno, e 30 euro in contanti considerati provento attività di spaccio.

A seguito di ciò, i militari hanno esteso le indagini effettuando una perquisizione nella casa in cui il minore vive col padre, 42enne di origini siciliane, trovando circa mezzo chilo di hashish suddivisi in cinque panetti e un bilancino di precisione nascosto sotto un cumulo di foglie secche nel giardino dell'abitazione. Il tutto è stato sottoposto a sequestro. Per l'uomo è scattato l'arresto, mentre per il figlio minore la denuncia a piede libero alla competente autorità giudiziaria per i minorenni di Firenze.