Università, c'è la cerimonia di consegna del premio “Unifi Include”

In occasione della Giornata mondiale del volontariato, lunedì 5 dicembre, si svolge inoltre la cerimonia di consegna del “Premio Unifi include”, dedicato a persone e organizzazioni impegnate in servizi di accoglienza, solidarietà e inclusione (ore 11, Aula Rossa di Villa Ruspoli, piazza Indipendenza, 9 – fruibile anche in videostreaming su www.unifi.it/webtv).

Si tratta della prima edizione del Premio che l’Università di Firenze promuove per richiamare l’attenzione sui temi che sono oggetto di uno specifico impegno da parte della comunità universitaria fiorentina.

Apriranno l’iniziativa il saluto della rettrice Alessandra Petrucci e l’intervento della delegata all’inclusione e diversità Maria Paola Monaco. Riceveranno il riconoscimento Don Matteo Galloni e Francesca Termanini (Fondazione Amore e Libertà onlus), Marisa Daniela Consilvio (La Ronda della Carità e della Solidarietà), Enrico Palmerini (Coordinamento Toscano Marginalità). Modera Giampaolo Cerri, caporedattore di Vita non profit magazine.

Fonte: Ufficio Stampa - Università degli Studi di Firenze