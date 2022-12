Use Gross cerca riscatto con Matelica, le parole di coach Valentino

La vittoria con San Miniato può essere stata un momento di svolta del campionato dell’Use Computer Gross? La prima risposta si avrà domenica alle 18 quando i biancorossi scenderanno in campo a Matelica (arbitri Secchieri di Venezia e Zanelli di Motta di Livenza), squadra che occupa l’ultimo posto della classifica a quota zero punti.

"Quella di domenica – spiega coach Luca Valentino - è la partita di apertura della settimana con turno infrasettimanale che ci vede in trasferta a Matelica, un campo difficilissimo contro una squadra affamata di punti che, specialmente in casa, gioca con grande sicurezza ed energia spinta anche da un gran tifo. È vero che ancora non ha centrato la prima vittoria stagionale ma è una squadra che si è avvicinata in molte occasioni nel punteggio, specie dopo il cambio di guida tecnica.

Basti pensare alla sconfitta di tre punti in casa contro una corazzata come Faenza. Quella marchigiana è una squadra composta da molti giocatori di grande energia e fisicità, partendo dalla coppia di lunghi Enihe e Seck che sono un fattore vicino canestro. In cabina di regia troviamo Gallo, un giocatore che ama viaggiare a ritmi alti affiancato da Caroli e Riccio, altri due giocatori con talento e punti nelle mani. Dalla panchina escono comunque giocatori di grande sostanza che garantiscono intensità e affidabilità fuori dall'arco come Mentonelli, Paglia, Vissani, Provvidenza e Polselli".

"Sicuramente – chiude - servirà una prova di grande carattere e l'impatto iniziale sarà determinante perché sono sicuro che di fronte avremo una squadra pronta a fare di tutto per vincere davanti al loro pubblico “.

Fonte: Use Basket Empoli