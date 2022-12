Via Francesca Romea, esposto del Comitato Ambientale di Altopascio

“Abbiamo fatto depositare dal nostro legale, avvocato Valeria Rielli, presso la Procura della Repubblica di Lucca, un esposto affinché l’Autorità giudiziaria disponga gli opportuni accertamenti al fine di valutare se nella condotta, omissiva, del sindaco del comune di Altopascio, Sara D’Ambrosio, e di altri amministratori, si possa ravvisare una responsabilità penale”.

Con questa dichiarazione il “Comitato Ambientale di Altopascio” annuncia la nuova azione nei confronti dell’Amministrazione Comunale in riferimento alla grave situazione della viabilità di via Francesca Romea, situazione che da anni mette in pericolo la salute pubblica a causa dell’inquinamento causato dal traffico pesante che la interessa.

“Il Sindaco, come abbiamo più volte ribadito, è il primo responsabile della salute dei suoi cittadini ed ha l’obbligo di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica”, spiegano dal Comitato.

I cittadini residenti lungo la via Romea, nel corso degli anni, hanno più volte chiesto all’Amministrazione Comunale risposte sul mancato rispetto delle vigenti ordinanze limitative del traffico pesante e richiesto che fossero eseguiti i controlli necessari da parte della Polizia Municipale. Ma a queste domande non sono mai arrivate risposte.

Un silenzio che fa eco a quello sulla realizzazione del terzo lotto e della circonvallazione dove dovrebbe confluire il traffico pesante.

“Ad oggi non abbiamo avuto nessun riscontro da parte del Sindaco. Solo nuove promesse durante l’ultima campagna elettorale. Promesse che ad oggi non sono state mantenute e che il silenzio dell’Amministrazione ci fa temere che non saranno mai mantenute. Un silenzio che denota la totale inerzia di questa Amministrazione nei confronti di un problema così grave per gli altopascesi”, proseguono dal Comitato.

Un immobilismo che è stato non solo notato ma anche dimostrato grazie all’interessamento del Consigliere Comunale Valerio Biagini che ha interpellato il Consigliere Regionale Vittorio Fantozzi per reperire i documenti necessari a testimoniare quando l’Amministrazione Comunale sia colpevole nella mancata risoluzione del problema del traffico pesante sulla via Romea.

Documentazione che è stata poi portata alla luce lo scorso 18 novembre durante la conferenza stampa indetta unitamente da tutti consiglieri comunali di minoranza, Maurizio Marchetti, Fabio Orlandi, Luca Bianchi, Francesco Fagni e Simone Marconi, che hanno sposato la posizione presa da Biagini contro l’Amministrazione che anche in quell’occasione non ha dato alcuna spiegazione o risposta.

E’ per questo disinteresse più volte dimostrato che il “Comitato Ambientale di Altopascio” ha dopo aver nuovamente valutato la situazione ed aver ribadito l’urgente necessità di una soluzione, consultati i propri legali, ha deciso di procedere con l’esposto presentato, come detto, questa mattina.

