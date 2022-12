In casa nasconde 70mila euro di attrezzatura rubata: arrestato a Pescia

I Carabinieri di Pescia hanno arrestato un italiano di 46 anni, residente a Pescia, ritenuto punto di riferimento per la ricettazione dei proventi di numerose azioni predatorie che hanno coinvolto varie province della Toscana.

Le indagini hanno avuto origine a luglio 2022, quando i militari, avevano effettuato una minuziosa perquisizione di tutti i locali e delle pertinenze esterne dell’abitazione dell’uomo.

La ricerca aveva permesso quindi di confermare i sospetti: nella proprietà è stato trovato svariato materiale che era stato oggetto di furti avvenuti nelle province di Pistoia, Prato, Firenze e Livorno su veicoli in sosta. Nel corso della perquisizione venivano recuperate e sequestrate dai carabinieri decine di macchine fotografiche, batterie portatili per cellulari, cuffie ed altri accessori elettronici.

In uno zaino vi erano accessori di elettronica risultati rubati pochi giorni prima a Livorno ai danni di un turista straniero che aveva lasciato gli oggetti all’interno del proprio veicolo, poi sono state trovate una macchina fotografica professionale accessoriata del valore di 3000 euro rubata qualche settimana prima nella provincia di Firenze nonché di un paio di cuffie “Hi End” per ascolti “audiofili”; il tutto è stato restituito ai legittimi proprietari.

In un’altra area dell’abitazione, i carabinieri di Pescia hanno scoperto un vero e proprio deposito di costose attrezzature per l’edilizia, trapani professionali, martelli pneumatici, mole ed attrezzature da giardinaggio. Anche in questo caso, gli accertamenti hanno permesso di verificare l’illecita provenienza di molti oggetti, che erano stati rubati nelle provincie di Pistoia e Prato, che pertanto venivano restituiti ai legittimi proprietari. Il valore complessivo degli oggetti si attesta sui 70.000 euro circa.

Raccolti pertanto gravi indizi a carico dell’uomo, Il Gip del Tribunale di Pistoia, su richiesta della locale Procura della Repubblica, ha emesso l’ordinanza di custodia cautelare in carcere con la quale all’uomo è stato contestato il reato di ricettazione continuata. Nella mattinata di ieri, l’indagato è stato tratto in arresto presso la propria abitazione di Pescia e quindi associato alla Casa Circondariale di Prato, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.