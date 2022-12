Affitti universitari, presidio Udu a Firenze

Lunedì 5 novembre ore 10-11 a Firenze è in programma un presidio di Udu in piazza Signoria davanti a Palazzo Vecchio, per sollecitare l’amministrazione comunale a programmare un incontro sul tema degli affitti per gli universitari fuori sede a Firenze. Udu nei giorni scorsi, con l'appoggio di Cgil e Sunia, ha denunciato l’insostenibilità di questi affitti e avanzato una serie di proposte all’amministrazione comunale e all’Università.

Fonte: Cgil Toscana e Firenze - Ufficio Stampa