Prossima al via la stagione invernale dello Sci Club Empoli - Elio Sport che ha messo in piedi un panorama di offerte per tutti gli appassionati dello sci; dopo una prima uscita sul ghiacciaio ai primi di novembre l'apertura della stagione offre tre giorni di sci al Passo del Tonale dal 15 al 18 dicembre, mentre da gennaio le offerte vanno a 360 gradi; corsi di sci per bambini e adulti per tutti i livelli, pullman per la val di luce, perfezionamento in campo libero, allenamenti agonistici tra i pali e partecipazione alle gare in programma sul nostro appennino. Una offerta variegata che permette a tutti gli appassionati di imparare o migliorare la propria tecnica a secondo delle esigenze, facendolo in compagnia e con costi appetibili.

Da ricordare inoltre che oltre alla copertura assicurativa offerta dalla FISI (copertura obbligatoria per chi va in pista) i tesserati dello sci club possono usufruire di skipass a prezzo agevolato, partendo con lo skipass già in tasca unendo cosi risparmio e comodità. Tutte le informazioni sulle attività dello sci club sul sito oppure presso il negozio.

Fonte: Ufficio Stampa