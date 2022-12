Basket Castelfiorentino, sconfitta di misura contro la capolista Cmb Valdarno

C’è mancato davvero poco, pochissimo. Per due soli punti il Basket Castelfiorentino non è riuscito a realizzare l’impresa ed infliggere la prima sconfitta stagionale alla capolista Cmb Valdarno, ad oggi ancora imbattuta. Al PalaGilardetti è finita 47-49, con tanta amarezza per un finale che sarebbe potuto essere ben diverso ma anche con una ritrovata fiducia e consapevolezza. Una gara scivolata via su un entusiasmante punto a punto, con le ospiti che hanno provato ad indirizzarla nel terzo quarto salvo poi subire la rimonta castellana nella frazione finale e giocarsi il tutto per tutto in volata.

Tutte in campo le ragazze di coach Giusti che, spinte da Bellantoni e Banchelli in fase offensiva, approcciano con intensità dando vita ad un primo quarto subito combattutissimo: 10-10 al 10′. Un equilibrio che non si spezza nel secondo periodo, tanto che al riposo lungo il tabellone segna 19-20. Il rientro dagli spogliatoi vede il primo e unico tentativo di fuga delle valdarnesi, che toccano il +6 alla terza sirena (31-37) ma nell’ultima frazione la risposta castellana è da manuale. Le gialloblu ricuciono ed arrivano a giocarsi la volata sul punto a punto: poi, nel finale, gli episodi premiamo la capolista.

Prossimo impegno domenica alle ore 18 sul parquet del Wolf Pistoia.

BASKET CASTELFIORENTINO – CMB VALDARNO 47-49

Tabellino: Gonzato 8, Banchelli 13, Bellantoni 16, Andries 2, Aramini 3, Caparrini 3, Lucchesi 2, Baldinotti, Boldrini, Ammannati. All. Giusti. Ass. Iserani, Costa.

Parziali: 10-10, 19-20 (9-10), 31-37 (12-17), 47-49 (16-12)

Arbitro: Cavallo di Siena.

Fonte: Ufficio Stampa