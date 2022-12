Eredita la casa del fratello defunto e scopre il laboratorio per la marijuana

Riceve in eredità un appartamento dal fratello deceduto e scopre un laboratorio per la lavorazione della droga e 2,4 chili di marijuana. Il fatto è accaduto a Sesto Fiorentino e l'uomo ha chiamato i carabinieri che hanno sequestrato lo stupefacente.

Dopo la morte del fratello l'erede era andato in casa per pulire l'abitazione. Quando ha aperto la porta di una stanza ha scoperto piantine, lampade per essicazione, bilancini di precisione e gli oltre due chili di stupefacente.

Gli investigatori non escludono che la sostanza appartenesse al fratello, proprietario dell'abitazione dove viveva.