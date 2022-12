Fa scendere gli studenti dal bus senza motivo, denunciato autista

I genitori di alcuni studenti hanno denunciato un autista di bus a Sassetta, nella provincia livornese. Negi giorni scorsi l'uomo avrebbe interrotto una corsa costringendo i passeggeri, gli studenti di cui sopra, a scendere dal mezzo e a proseguire a piedi. Non sono note le cause del gesto, che è avvenuto senza giustificato motivo o cause di forza maggiore. Il cinquantenne è stato denunciato dai carabinieri di Sassetta per interruzione di servizio pubblico e violenza privata.