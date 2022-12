Gli amici dei Vigili del Fuoco di Empoli premiano il sociale

Una festa per sottolineare l’impegno dei Vigili del Fuoco in favore delle persone in difficoltà, per ribadire il forte legame con il territorio e per premiare coloro che si sono distinti con coraggio nel sociale e in favore del prossimo. Con questo significato particolare si è svolta, a Villa Petriolo di Cerreto Guidi (FI), la terza edizione del premio “Vivi la vita con coraggio”, organizzata dall’associazione Amici dei Vigili del Fuoco di Empoli.

Nella splendida location messa a disposizione da Daniele Nannetti e dalla famiglia Quadra, sono stati assegnati vari riconoscimenti a dirigenti e funzionari dei Vigili del Fuoco, a personalità del territorio vicine all’associazione e ai tre nominativi scelti quest’anno dalla Commissione per il loro impegno.

A ricevere l’ambito riconoscimento, in passato andato a nomi illustri come la senatrice Liliana Segre, l’allenatore di calcio Luciano Spalletti, l’imprenditore Loriano Bagnoli (Sammontana), quest’anno sono stati: il Centro Aiuto Donna Lilith di Empoli per l’accoglienza, il supporto psicologico, l’assistenza legale e i percorsi di reinserimento a lavoro rivolti alle donne che subiscono violenza all’interno delle mura domestiche, il giornalista e inviato della Rai in Ucraina, Jacopo Cecconi, per la professionalità e il coraggio con i quali ha saputo raccontare le terribili vicende dell'invasione russa e l’associazione Robert F. Kennedy Human Rights Italia con sede a Firenze, per i progetti di educazione ai diritti umani rivolti ai bambini, per l’opera di inclusione sociale, di diffusione dell’eredità morale del senatore Kennedy su giustizia, solidarietà e sostenibilità e per la straordinaria vicinanza al territorio dimostrata in particolare durante la pandemia da Covid.

A consegnare i premi sono stati il presidente onorario dell’associazione Amici dei Vigili del Fuoco di Empoli, ing. Gioacchino Giomi, i due vicepresidenti, Alessio Spinelli, sindaco di Fucecchio, e Paolo Morello Marchese, direttore generale dell’Asl Toscana Centro, il senatore Dario Parrini, la sindaca di Empoli Brenda Barnini, la sindaca di Cerreto Guidi Simona Rossetti.

I premi sono stati ricevuti dalla presidente delle Pubbliche Assistenze di Empoli e del Centro Lilith, Eleonora Gallerini, dalla responsabile del progetto Community dell’associazione RFK Italia, avv. Fiammetta Chiarini, e dal giornalista Jacopo Cecconi.

Un riconoscimento particolare è stato consegnato al decano dell'associazione Amici Vigili del Fuoco, da sempre vicino alla caserma di Empoli, Ezio Castellani.

Intrattenuti dai piatti di alta cucina preparati dallo chef Stefano Pinciaroli, gli ospiti hanno assistito, anche all’ulteriore avvicinamento al gemellaggio tra la Città di Empoli e la Municipalità di Leon, quarta città del Messico con oltre 1 milione e mezzo di abitanti. Grazie ad un video collegamento c’è stato uno scambio di saluti tra la sindaca Brenda Barnini e la sua omologa Alejandra Gutiérrez Campos, ma soprattutto l’intervento dell’ambasciatore del Messico in Italia Carlos García de Alba, che ha avuto e ha un ruolo di primo piano nell’incontro tra le due realtà, e che per un imprevisto non ha potuto essere presente a Villa Petriolo. In collegamento video l’ambasciatore ha sottolineato l’importanza di un incontro tra queste realtà sia per quanto concerne le amministrazioni pubbliche che per quanto riguarda le realtà produttive e commerciali. Un avvicinamento e un possibile gemellaggio che, sempre grazie all’interessamento dell’ambasciatore, sta coinvolgendo anche le rispettive caserme dei Vigili del Fuoco.

Tra gli ospiti, oltre a tante personalità del mondo dell’imprenditoria e delle professioni, anche il console del Libano Charbel Chbeir, particolarmente grato al corpo dei Vigili del Fuoco per l’immediato soccorso che da Firenze portarono a Beirut in occasione della devastante esplosione avvenuta nel porto navale il 4 agosto 2020 e che costò la vita a 220 persone.