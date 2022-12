Il marciatore Gianni Siragusa premiato a Palazzo Vecchio

Al Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze si è tenuta venerdì scorso la festa dedicata all'atletica toscana. Il riconoscimento è andato anche al marciatore di Colle di Val d'Elsa Gianni Siragusa, consegnato direttamente nelle mani proprio dal presidente della Fidal Toscana.

Tutto questo viene grazie ai successi internazionali conseguiti negli anni dal 2019 al 2022 con l'argento mondiale indoor di Torun Polonia, l'oro agli Europei su strada di Grosseto,i due argenti sempre su strada a Madeira in Portogallo, l'argento agli Europei di Torino e per finire 6 titoli italiani e 4 regionali.

Presentato in questi giorni dal valdelsano anche quello che sarà il suo programma agonistico 2023. Cominciando subito il 4 gennaio con i campioni italiani indoor Aics di Parma per proseguire con il 28 sempre gennaio con il meeting internazionale di Madeira, a marzo il campionato mondiale indoor di Torun Polonia, a luglio e settembre i giochi mondiali sportivi di Cervia, per proseguire con i giochi europei di Tampere in Finlandia e infine gli europei di marcia di Pescara.