Picchia la compagna nella giornata contro la violenza sulle donne, lei scappa sul tetto

Lo scorso 25 novembre, proprio nell'occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne, i carabinieri del Norm di Pistoia hanno arrestato un 49enne di Pistoia per maltrattamenti in famiglia. I militari sono intervenuti su segnalazione di una discussione in casa tra l'uomo e una donna, una 41enne italiana, che per scappare da lui si era rifugiata sul tetto, scalza e vestita leggera. Era ferita all'occhio destro e aveva ricevuto un colpo in capo, come accertato dai sanitari del 118 che l'hanno trasferita in codice rosa in pronto soccorso. A ferirla era stato il compagno e quindi è scattato l'arresto che, dopo la convalida, ha permesso il trasferimento ai domiciliari in un luogo diverso da quello dove vive la vittima.