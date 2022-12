Due alberi saranno abbattuti e sostituiti in piazza della Vittoria

Nei giorni scorsi, l'assessore all'Ambiente del Comune di Empoli, Massimo Marconcini, e la dirigente del Settore Ambiente e territorio, Roberta Scardigli, hanno relazionato nel corso di una seduta della commissione Ambiente e territorio sulla necessità di procedere al taglio di due alberi presenti in piazza della Vittoria e preso l'impegno di sostituire gli alberi abbattuti con nuove piante.

Erano presenti, oltre al presidente del Consiglio comunale, Alessio Mantellassi, e ai dirigenti e tecnici competenti, i consiglieri e le consigliere comunali Simona Cioni, Roberto Iallorenzi, Rossano Ramazzotti, Luciano Giacomelli, Roberto Caporaso, Simona Di Rosa e Leonardo Masi.

Nella mattinata di domani, lunedì 5 dicembre 2022, avverrà il taglio dei due alberi, un cedro dell'Atlante e un leccio, presenti da anni nell'aiuola della piazza: entrambe le piante, 'morte', saranno sostituite con altrettanti alberi, individuati per dimensioni e tipologia con la consulenza di esperti agronomi. L'abbattimento dei due alberi si è reso necessario per eliminare situazioni di pericolo per la cittadinanza legate alla possibile caduta di rami, come già avvenuto di recente, o degli alberi stessi.

L'intervento, al quale seguirà il reimpianto delle stesse specie da eseguire a febbraio 2023, si è reso necessario in seguito a sopralluoghi e valutazioni che hanno evidenziato come i due alberi siano 'alberi morti' e non più recuperabili.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa