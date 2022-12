Il calendario di Miss Italia Toscana 2023 con Pieraccioni per Cure2Children

Venerdì 2 dicembre è stato presentato il calendario di Miss Italia Toscana 2023.



La bellissima serata è stata organizzata dalla Fondazione Cure2Children in occasione di " A cena con Leonardo" nella meravigliosa cornice di Villa Castelletti (FI).



Il calendario riporta immagini della Finale di Miss Toscana 2022 con ospiti d'eccezione come Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni che si è svolta il 2 settembre per la 40esima volta consecutiva a Casciana Terme (PI) e dove vide prevalere su tutte la bellissima Nicole Ninci di Venturina.



Ospiti d'onore della serata Leonardo Pieraccioni, Nicole Ninci Miss Toscana 2022, Raffaello Zanieri, Gianmaria Vassallo e il capitano della Fiorentina Cristian Biraghi.



Un grazie di cuore alla Fondazione per averci dato questa grande opportunità e a tutte le persone che vorranno sostenere la Fondazione Cure2Children che si occupa di curare e guarire tutti i bambini affetti da gravi malattie e tumori del sangue.



www.cure2children.it