Non c'è stato nulla da fare per Daniele Battigelli, 48enne titolare dell’azienda agricola Pistolese Ranch, che verso le 17.30 di ieri a Montaione è stato travolto da un'auto, rimanendo ucciso nell'impatto.

L'incidente letale che ha coinvolto il 48enne è avvenuto in via Poggio alla Terra, nella periferia del paese dell'Empolese, nei pressi della zona Comiti di Montaione.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia municipale, ma ogni intervento di rianimazione si è rivelato inutile.

"In questo momento mi sento particolarmente vicino ai genitori del concittadino troppo precocemente scomparso. Anche se niente potrà alleviare il dolore per questa perdita vorrei invitare i montaionesi a stringersi alla famiglia e far sentite la vicinanza e il sostegno della nostra comunità" ha commentato su Facebook il sindaco Paolo Pomponi.

Annullato l'avvio del Natale Montaionese

Dopo la scomparsa di Daniele Battigelli, per unanime decisione dell’Amministrazione Comunale, dell’Associazione Borgoalto Centro Commerciale Naturale, organizzatrice dell’evento di quest’oggi, nonché di tutte le altre Associazioni e soggetti coinvolti, volevamo comunicare che la festa del Natale Montaionese prevista a partire dalle 14 di oggi pomeriggio non si terrà.

"Il “silenzio” ci è sembrata l’unica risposta a fronte della tragedia che questa notte ha colpito la nostra comunità, che oggi intende stringersi in segno di vicinanza e rispetto alle famiglie dei nostri concittadini coinvolti. Un pensiero particolare ai genitori di un figlio scomparso troppo prematuramente", commenta l'amministrazione in una nota.