Dopo l'incidente si intrufola dal carroattrezzi per prendere delle cose in auto: sarà denunciato

Dopo l'incidente sulla rotatoria della via Aurelia, la polizia è stata allertata ancora la stessa notte per l'allarme in un socorso stradale di Pisa. La vigilanza privata aveva segnalato un soggetto che si era intrufolato nei locali. Una volta circondata l'area assieme alle Guardie di Città è stato bloccato un 22enne fiorentino di origini orientali. Lo stesso era rimasto coinvolto nell'incidente e ha ammesso con candore che era entrato nel deposito perché la sua auto era stata trasportata lì dopo l'incidente e che lui aveva bisogno di recuperare degli oggetti personali dalla macchina. Verrà denunciato per invasione di edifici.