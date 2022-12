Firenze, il digitale e le botteghe artigiane: evento Social Angels

Firenze e il digitale: un rapporto che va consolidandosi, anche a partire dalle botteghe artigiane. Confartigianato Firenze, con il contributo di Fondazione CR Firenze, ha seguito, incentivato e sostenuto il passaggio del mondo artigiano verso l’autonomia digitale: dai social all’e-commerce e non solo. E l’impegno prosegue. Il tema del digitale e le prospettive per il tessuto artigiano fiorentino saranno al centro dell’evento “Social angels” in programma martedì 6 dicembre dalle ore 11:00 alle Murate (sala delle vetrate). Interverranno Alessandro Sorani, Presidente di Confartigianato Imprese Firenze, Gabriele Gori, Direttore Generale Fondazione CR Firenze, Cecilia Del Re, assessore all’Innovazione del Comune di Firenze, Marco Pericci, socio fondatore di Isendu. A margine, sarà presentato il nuovo video “Supereroi”, che vede protagonisti anche alcuni artigiani, creato da un artista tutto social come Lorenzo Baglioni.

