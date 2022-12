Incendio di appartamento a Fontanella di Empoli, salva una coppia

Incendio di un appartamento a Fontanella-Sant'Andrea (Empoli) questa sera alle 20. Lungo via Senese Romana un'abitazione al primo piano di un terratetto è andato in fiamme. Due persone residenti, un ragazzo e una ragazza, sono riusciti ad abbandonare in tempo la casa e trasferiti per accertamenti in pronto soccorso. Sul posto i vigili del fuoco di Empoli e Petrazzi a domare le fiamme. Una volta terminato l'intervento, l'intero edificio è stato dichiarato inagibile.