Scontro a 4 sulla Aurelia, ferito gravemente un ragazzo di 12 anni

Incidente ieri sera sulla via Aurelia a Vecchiano. Intorno alle 22, all'altezza della rotatoria per il casello autostradale A1 Pisa Nord, c'è stato un incidente a catena con 4 auto coinvolte. I feriti sono stati trasferiti al pronto soccorso dell'ospedale di Cisanello, uno invece al Versilia di Camaiore. Tra i coinvolti trasferiti inizialment ea Pisa anche un ragazzo di 12 anni finito poi in codice rosso al Meyer di Firenze. La polizia di Pisa ha effettuato i rilievi.