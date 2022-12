Si schianta contro l'albero, morta 69enne in auto

.

Una donna di 69 anni è morta stanotte in un incidente stradale autonomo a San Giovanni alla Vena, frazione di Vicopisano. Il fatto è avvenuto alle 1.30 di questa notte, nei pressi di una ferramenta. L'auto si è andata a schiantare contro un albero e per la conducente non c'è stato niente da fare. Sul posto i carabinieri e i sanitari inviati dal 118 Pisa. Potrebbe essere stato l'asfalto scivoloso per la pioggia a causare l'uscita di strada e l'impatto.