Ipotesi Cpr in Toscana, un circolo Pd dice di no: "Falsa emergenza"

Il Circolo PD Europa diritti al Futuro! Aderisce alla lettera di CGIL Firenze, Arci Firenze e Giustizia e Libertà di Firenze, con una critica netta e definitiva all’eventualità di un CPR (centro di permanenza e rimpatri) in Toscana, non perché non lo vogliamo nella nostra regione ma perché è strumento di una logica repressiva e reazionaria di gestire l’immigrazione, una logica liberticida.

È una falsa emergenza creata strumentalmente dalla peggiore destra reazionaria.

Ci rivolgiamo al Presidente della Regione Eugenio Giani, al Sindaco di Firenze Dario Nardella, al Presidente dell’ANCI Toscana Matteo Biffoni e a tutti le elette e gli eletti del Partito Democratico a tutti i livelli perché sia chiaro che questa politica è disumana e contro ogni valore della sinistra e del cattolicesimo democratico, per cui chiediamo ai nostri eletti di essere fautori di atti pubblici, come mozioni e ordini del giorno, che non diano nessun tipo di sponda a questa ipotesi ma che la rifiutino nettamente a favore di politiche d’inclusione, di emersione dal lavoro nero e dal sfruttamento.

Troviamo alquanto grave ogni tipo di apertura possibile perché sintomo di una sudditanza culturale e politica lontana dalla nostra Storia.